10 películas de Navidad para temblar de miedo

Hace poco llegaba a las carteleras, casi coincidiendo con la Navidad, 'Ana y el Apocalipsis', nueva adición a esa noble tradición de películas que observan la Navidad no como un tiempo de alegría y candor, nostalgia y calidez, sino como un período puramente pesadillesco. No solo a causa de según qué familiares reencontrados en cenas con altibajos, o de un clima quizá feroz, sino de los asesinos y terrores diversos que pueden elegir estas fechas tan señaladas para dejar huella.

Los estudiantes escoceses de 'Ana y el Apocalipsis' ven arruinada su Navidad por una plaga zombi que combaten a golpe de bate de béisbol y… canciones (es un musical). Muchas películas de terror navideño son, a la vez, comedias, porque el imaginario y el colorido extremo de estas fiestas se prestan bien a la sátira, sobre todo la más oscura.

Antes que a estos zombis con jerseys de renos, los sufridores del cine de terror navideño se las han visto con toda clase de peligros. Está la figura del Santa Claus asesino, que baja por la chimenea con los peores humos del mundo; criaturas producto de un reloj parado y un incauto bocado después de medianoche; señoras con excesivo afán protector; muñecos de nieve tétricos y medio derretidos; o amenazas terribles que podían llevar toda la vida con ellos.

Todos estos peligros aparecen en esta lista de películas de Navidad nada, nada amables: alternativas fuera de la norma (como las que propusimos en otro decálogo el año pasado) al cine de buenas intenciones con que nos abrasarán desde todos los costados en los próximos días.

Las cadenas generalistas ya tienen preparados, seguramente, sus telefilmes de saldo; dramas de andar por casa con proliferación de cartas a los reyes, reuniones familiares o declaraciones de amor en paisajes nevados. Las plataformas de cuño reciente no son ajenas, por otro lado, a la sacarina: busquen 'Navidad' en Netflix y vean desplegarse ante sus ojos todo un museo de los horrores. De 'Unas vacaciones de cuento' a la segunda parte de 'Un príncipe de Navidad', las opciones hacen temblar.

En la lista de abajo hay terror, pero terror del bueno. La Navidad puede ser un horror. También puede significar el mejor horror, como, por ejemplo, una perla semioculta del gran director Curtis Harrington, una antología del estudio británico de culto Amicus, una película seminal para el género 'slasher' (o 'de cuchilladas')… La mayoría son un regalo. Otras, quizá tengan algo de placer culpable. No podrán olvidar ninguna de ellas, ya sea por buenos motivos u otros algo menos buenos.

Todas están disponibles en algún servicio de streaming, así que no hay excusa: huyan del cine navideño rancio.

1. 'AL MORIR LA NOCHE' (VARIOS DIRECTORES, 1945)

Algo así como la madre de las películas episódicas de terror (e inspiración, también, para alguna que otra entrega de 'La dimensión desconocida'). La productora Ealing (más celebre por sus comedias de los 50) proponía seis relatos, dirigidos por otros tantos directores, con aromas de la mejor 'ghost story' inglesa. En el segundo, obra de Cavalcanti, una adolescente (Sally Ann Howes) conoce a un niño misterioso mientras juega al escondite en una fiesta de Navidad. Pero la joya es el segmento final, el del ventrílocuo (Michael Redgrave) poseído por su propio muñeco. Disponible en Filmin.

2. '¿QUIÉN MATÓ A TÍA ROO?' (CURTIS HARRINGTON, 1971)

Durante los 60, Hollywood se empeñó en convertir a sus antiguas diosas del celuloide en personajes antiglamurosos, desequilibrados y terroríficos: nacía la 'hagsploitation'. El subgénero todavía tuvo ejemplos en los 70, como esta revisión especialmente macabra de 'Hansel y Gretel', oportunidad de Shelley Winters para cultivar un lado grotesco. Cada Navidad, una rica viuda (Winters) se trae a huérfanos locales a su caserón para que cenen y duerman en condiciones y abran regalos. Hay una niña, Katy, clavada a su hija muerta, de la que no se querrá desprender. Disponible en Filmin.

3. 'CONDENADOS DE ULTRATUMBA' (FREDDIE FRANCIS, 1972)

Como 'Al morir la noche', otra pionera antología de terror inglesa, en este caso del estudio Amicus. Dirige un habitual de la casa (y de Hammer), el gran Freddie Francis, a partir de un guion de Milton Subotsky basado en historias de los comics EC. En la primera, una Joan Collins homicida se topa con la horma de su zapato: un Santa Claus asesino. Después de semejante combate, se supone que la película debería ir hacia abajo, pero aún quedan maravillas protagonizadas por Ian Hendry (esa gloriosa pesadilla moral en bucle) o el inmortal Peter Cushing. Disponible en Filmin y Movistar+.

4. 'NOCHE SILENCIOSA, NOCHE SANGRIENTA' (THEODORE GERSHUNY, 1972)

En algún lugar entre el cine de casa encantada y el proto-'slasher', esta semiolvidada rareza, una de las primeras producciones de Lloyd Kaufman, arranca con un hombre huyendo de una casa, envuelto en llamas, en el día de Nochebuena. Años después, el heredero de la mansión quiere venderla y quitársela de encima, pero tendrá que esperar a que salga de allí el asesino en serie que se ha refugiado en ella. Carece de cualquier ritmo, pero va sobrada de atmósfera extraña y, curiosamente, estrellas warholianas. Disponible en Filmin (aunque, al parecer, es de dominio público).





5. 'NAVIDADES NEGRAS' (BOB CLARK, 1974)

Cuatro años antes de 'La noche de Halloween', esta infravalorada película de Bob Clark apuntalaba ya con elegancia las convenciones del género 'slasher'. ¿Les suena esa escena en la que algún alma cándida recibe una llamada telefónica amenazadora y el monstruo resulta estar en casa?. Ya aparecía aquí, mucho antes de 'Llama un extraño'; muchísimo antes de 'Scream'. Por cierto, tampoco hagan ascos al remake del 2006, aquí titulado 'Negra Navidad': quedó bastante simpático, a pesar de sufrir el asalto creativo de Harvey 'Manostijeras' Weinstein. Disponible en Filmin y Movistar+.

6. 'GREMLINS' (JOE DANTE, 1984)



La película que no puede faltar en ninguna lista de terror navideño que se precie. Y, para ser algo más precisos, la mejor comedia de terror navideña de la historia. Difícil decir sobre ella algo que no se haya dicho ya: desde su bestiario imponente (creación de Chris Walas, el mismo hombre que desintegró a Jeff Goldblum en 'La mosca') hasta su fantástico equilibrio entre, lo dicho, el horror, la comedia y la sincera emoción navideña. Todo en ella es perfecto. Cualquier excusa es buena para revisar el clásico de Joe Dante. Y la Navidad, una especialmente buena. Disponible en Movistar+.

7. 'GAME OVER: SE ACABÓ EL JUEGO' (RENÉ MANZOR, 1989)



Ahora ya estamos acostumbrados al cine navideño más o menos oscuro, pero hubo un tiempo en que podía armarse revuelo: 'Noche de paz, noche de muerte' fue retirada de los cines estadounidenses, aunque tampoco fue la primera película con Santa Claus letal. Ni tampoco sería la última. Cinco años después de aquella, llegó esta insana propuesta de René Manzor en la que un niño vestido de camuflaje se las veía con otro Bad Santa; un 'Solo en casa' de impacto. Debió gustar a Spielberg, porque Manzor pasó a dirigir varios episodios de 'Las aventuras del joven Indiana Jones'. Disponible en Filmin.





8. 'JACK FROST' (TROY MILLER, 1998)

No, no me refiero a la película de terror estrenada en vídeo, sino a la lanzada un año después, presuntamente con el objetivo de hacer reír y ablandar corazones a toda la familia. Misión fallida. Si algo consigue 'Jack Frost' es aterrar de lo lindo. Al fin y al cabo, hablamos de una película en la que un chaval ve cómo su padre (Michael Keaton), fallecido en accidente de tráfico, regresa a la vida en forma de muñeco de nieve. ¡Glups! Entre otros horrores, vemos cómo empieza a derretirse en un clímax que traumatiza de por vida. Disponible para alquilar en PlayStation, Rakuten TV e iTunes.



9. 'ESCALOFRÍOS' (GREGORY JACOBS, 2007)

Antes de mudarse con su marido, John Krasinski, a 'Un lugar tranquilo', Emily Blunt ya había probado suerte en el terror en esta película injustamente olvidada de Gregory Jacobs, mano derecha de Steven Soderbergh desde que fuera su ayudante en 'El rey de la colina'. Una joven busca compañero de coche en su vuelta a casa (así es, por Navidad) y lo encuentra en un tipo que oculta segundas intenciones. Pero esto no es lo peor: al 'stalker' se suman los fantasmas. Escalofríos sólidos en un 'thriller' sobrenatural de hora y media, la duración ideal. Disponible para alquilar en Google Play e iTunes.

10. 'CUIDADO CON LOS EXTRAÑOS' (CHRIS PECKOVER, 2016)

En los últimos años, el mercado del VOD (Video On Demand) se ha plagado de películas navideñas sangrientas. La del australiano Peckover, una especie de (per)versión de 'Solo en casa' con elementos de 'Funny games', está por encima de la media. Lo que empieza como una comedia sexual adolescente (chaval de 12 años quiere perder virginidad con su niñera) acaba siendo otra cosa y después otra más, hasta llegar a lugares realmente oscuros. Sorprendentes actuaciones de su joven reparto que incluye a los dos niños de 'La visita' de Shyamalan, Olivia DeJonge y Ed Oxenbould. Disponible en Movistar+.