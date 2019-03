Las 10 series que no te puedes perder esta primavera

Hace ya tiempo que los estrenos y retornos de grandes series dejaron de estar reservados al otoño y la primavera, pero eso no quiere decir que las cadenas o plataformas descuiden esas estaciones. Al contrario: esta primavera veremos el regreso de favoritas absolutas como 'Juego de tronos', en su esperada despedida, y 'Killing Eve', fenómeno inesperado del año pasado, o un título más divisivo pero también sonado como 'The OA'.

La conversión de películas más o menos populares en series suele invitar a la desconfianza: demasiado a menudo es síntoma de escasez de ideas, de desesperación, o responde solo a la necesidad de explotar una propiedad intelectual antes de que expiren los derechos. Pero los casos de 'Hanna' y 'Lo que hacemos en las sombras' son distintos, porque no son filmes tan conocidos, su imaginario no ha sido tan explotado y, además, los creadores de las películas originales están al frente de las series.

Hay argumentos para pensar que estaremos ante una de las mejores primaveras televisivas recientes, si no la mejor. Porque, además de los diez títulos abajo seleccionados (muy variados, entre humor celestial y drama a pie de calle, ficción y no ficción, imagen real y animación), estos próximos meses llegarán también nuevas temporadas de 'The good fight' (14 de marzo, Movistar Series), 'Arrested development' (técnicamente, la segunda mitad de la quinta temporada; 15 de marzo, Netflix), 'Billions' (17 de marzo, Movistar Series) o 'Nola Darling' (Netflix, 24 de mayo).

Esperamos con ansia, por otro lado, el anuncio por parte de algún canal o plataforma de los estrenos de series que ya están dando que hablar como 'Now apocalypse', comedia surrealista dirigida (en su integridad) por el veterano director indie Gregg Araki; 'The act', la nueva antología true-crime de Nick Antosca, creador de la llorada 'Channel zero', o 'Flack', prometedora comedia dramática con Anna Paquin como publicista experta en resolver crisis.

Pero, oigan, tampoco seamos tragaldabas, y vayamos, así de entrada, a por las 10 series de aquí debajo.

1. 'LOVE, DEATH + ROBOTS', ANIMACIÓN FUERA DE LÍMITES

En su nuevo proyecto para Netflix, el gran David Fincher se alía con Tim Miller (director de la primera 'Deadpool' y la próxima 'Terminator') para ofrecer una colección de cortos fantásticos de animación para adultos. 18 historias de entre 5 y 15 minutos (la serie completa ronda las tres horas), cada una con director distinto, en torno a productos lácteos inteligentes, arañas alienígenas, cíborgs cazarrecompensas o monstruos de la basura. Parece el (necesario) retorno del mítico programa de la MTV 'Liquid television'. 15 de marzo, Netflix.

2. 'THE OA', DESDE OTRA DIMENSIÓN



La primera temporada de este thriller dramático de ciencia ficción new age generó tantas adhesiones como aversiones. Pero, lejos de amilanarse, Brit Marling y el director Zal Batmanglij han querido que su criatura fuera todavía más loca en su segunda temporada. Por lo que parece, OA (siglas de, recordemos, Original Angel) despierta en una versión alternativa del San Francisco del 2016 y se alía con un detective privado para buscar a una adolescente desaparecida. El cóctel imposible del original, más unas gotas de 'noir'. Netflix, 22 de marzo.

3. 'LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS', VIDA NORMAL DE VAMPIRO

Taika Waititi (director de 'Thor: Ragnarok') y Jemaine Clement (mitad de Flight Of The Conchords) parecen decididos a convertir su creación conjunta 'Lo que hacemos en las sombras', aquel falso documental cómico sobre vampiros, en todo un universo multiplataforma. Tras el spin-off televisivo 'Paranormal Wellington', llega ahora una serie titulada como la peli original, pero protagonizada por diferentes vampiros: un guerrero del imperio otomano, un dandy inglés y una femme fatale del antiguo Bloque del Este. HBO, 28 de marzo.





4. 'HANNA', RESURGE UNA JOVEN GUERRERA

La película original del 2011 no tuvo un gran éxito, a pesar de ser una eléctrica combinación de thriller de espionaje, melodrama y cuento de hadas de los Grimm. Ahora, la joven guerrera titular resurge en una serie creada por David Farr, uno de los guionistas del filme original. Esme Creed-Miles (hija de Samantha Morton) sustituye a Saoirse Ronan como protagonista; Joel Kinnaman reemplaza a Eric Bana como padre y entrenador de Hanna, y Mireille Enos es la espía vengativa a la que daba vida Cate Blanchett. Amazon Prime Video, 29 de marzo.

5. 'MIRACLE WORKERS', EL CIELO ES SOLO OTRA EMPRESA





La nueva miniserie de Simon Rich ('Man seeking woman'), basada en una novela propia del 2012, apoya una consideración que casi todo el mundo debe haber hecho alguna vez: "Steve Buscemi es Dios". Porque Buscemi es Dios, tal cual, en esta comedia sobre los entresijos del Cielo y el intento de dos ángeles (Daniel Radcliffe y Geraldine Viswanathan, revelación de '#Sexpact') por salvar a la humanidad. Menos una sátira religiosa que una comedia laboral al estilo de 'Trabajo basura', solo que situada más allá de las nubes. TNT, 29 de marzo.

6. 'BARRY', MÁS TIROS, MÁS STANISLAVSKI

La historia de ese asesino profesional metido a actor continúa en una segunda temporada, según su cocreador y prota Bill Hader, "más oscura". ¿Todavía? La primera ya hizo equilibrios insensatos pero brillantes entre humor y tragedia, además de impulsar la acción televisiva en nuevas, tensas direcciones, especialmente en los episodios firmados por Hiro Murai. El autor del vídeo de 'This is America', de Childish Gambino, se encarga de los dos primeros capítulos, para después pasar el testigo al propio Hader o la notable Minkie Spiro. HBO, 1 de abril.





7. 'NUESTRO PLANETA', ESTO ES EL MUNDO REAL

Del productor de las primeras e inolvidables entregas de 'Planeta azul' y 'Planeta Tierra', Alastair Fothergill, llega otro documental de naturaleza que parece ciencia ficción. Especies raras y hábitats en peligro de alrededor del mundo, capturados con todo lujo de detalle por un gigantesco equipo armado con cámaras 4K de novísima generación. Además, Netflix ha tomado prestado a Sir David Attenborough a la BBC para que se encargue de contarnos, también aquí, cómo la vida se abre paso. Si se lo permitimos. Netflix, 5 de abril.





8. 'KILLING EVE', LA OBSESIÓN CONTINÚA

El gran éxito sorpresa del año pasado, serie obsesionante sobre la obsesión, regresa con nuevas dosis de humor negro, emoción sincera, acción estilizada y estilismos exuberantes. Su segunda temporada arranca 36 segundos después del final de la anterior, con Villanelle a la fuga tras el ataque de Eve. Hay intriga por saber cómo avanzará la trama y cómo aguantará la serie sin Phoebe Waller-Bridge (ocupada con la segunda temporada de 'Fleabag', que ojalá llegue pronto) como guionista principal. HBO, 8 de abril.





9. 'JUEGO DE TRONOS', SEIS PELIS ENTRE TINIEBLAS

La odisea de fantasía y realpolitik que ha marcado la cultura pop de esta década se despide, antes que su equivalente literario, con seis episodios extralargos (o "seis pelis", según el ex-CEO de HBO, Richard Pepler). Por el tráiler recién lanzado, queda claro que será una temporada final oscura, literalmente oscura: a veces cuesta distinguir algo entre la tiniebla. Muchos esperan ver a Dany ocupando el Trono de Hierro, pero ¿y si los creadores se marcan un 'Sin novedad en el frente' y mueren todos al final? HBO y Movistar+, 14 de abril.





10. 'WHEN THEY SEE US', LA POSIBLE REDENCIÓN DE DUVERNAY

Después de la mal recibida fantasía infantil 'Un pliegue en el tiempo', Ava DuVernay, directora de 'Selma' y 'Enmienda XIII', vuelve a un terreno más familiar para ella: la denuncia del racismo sistémico que sufre la comunidad negra y latina en Estados Unidos. En esta nueva miniserie (o "película en cuatro partes", según DuVernay), recorre a través de las décadas el caso de los Cinco de Central Park, el grupo de jóvenes negros e hispanos falsamente acusados de golpear y violar una corredora blanca en dicho parque en 1989. Netflix, 31 de mayo.