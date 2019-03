‘4 latas’, Jean Reno y un pájaro leonés

verónica viñas | león

No suena a 4 latas. El último trabajo del leonés Pájaro Sunrise, por mucho que sea la banda sonora de la última comedia del actor francés Jean Reno, tiene tintes de folk-rock norteamericano. Temas como New Morning, The Kid, See you soon o A rod is just a a dream —así hasta trece— ponen ritmo al agridulce filme de Gerardo Olivares, basado en las experiencias personales de este viajero empedernido. Un grupo de amigos —Reno, Hovik Keuchkerian, Quique San Francisco, Susana Abaitua y Arturo Valls— atraviesan el Sáhara para acabar encontrándose a sí mismos. A la crítica no le ha pasado desapercibido el trabajo de Pájaro Sunrise, una de las dos facetas musicales del leonés Yuri Méndez, que ha publicado simultáneamente al estreno de 4 latas el álbum con la banda sonora, bajo el título Man of Many Faces. Un álbum que se solapa con el que publicó hace apenas cuatro meses, W, donde el hilo argumental que une todas las canciones «es el camino que sigue uno cuando tiene una mala época», dice. Un disco en el que cuenta historias de cómo se ve uno mismo y como te ven los demás.

Cuenta Yuri Méndez que a Gerardo Olivares lo conoció en un programa de radio. El realizador escuchó al músico leonés y le ha llamado para su última película, un auténtico taquillazo. Al cantautor, al que no le gustan en exceso los encargos, aunque los ‘jingles’ publicitarios y las series televisivas le permiten comer y pagar la casa, confiesa que el director le dio libertad absoluta. «La banda sonora la he hecho con mucho cariño. Son temas con los que me identifico igual que con los del disco anterior. Olivares quería una banda sonora de canciones y eso me ha permitido publicar el disco tal cual».

Pájaro Sunrise lleva sin salir de gira dos años. Pero tampoco es lo que más le motive en este momento, en el que no le faltan proyectos. Del próximo solo puede decir que será la banda sonora de una serie española para Netflix. No le gusta poner etiquetas a su música, a pesar de que inicialmente Yuri Méndez era la versión folk y Pájaro Sunrise la electrónica. «La música electrónica es muy folk. No hago distinciones. Si en los sesenta se tocaba con acústicos, ahora hay muchos cacharros con los que puedes jugar».