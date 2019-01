El Ágora de Poesía, premio Armonía de las Letras 2019

dl | león

La iniciativa Ágora de la Poesía, un recital que cada último viernes de mes, y desde hace casi seis años, viene reuniendo de modo libre y espontáneo a un nutrido grupo de amantes del verso, ha recibido el premio Armonía de las Letras 2019.

El jurado de este reconocimiento cultural, formado por el escritor Gregorio Fernández Castañón, el escultor Antolín Álvarez Chamorro, el cantautor Nacho Álvarez, y los articulistas Manuel León y Alejandro Díez, decidió por unanimidad conceder el premio al Ágora porque, «haga el tiempo que haga, ha logrado dar protagonismo a la palabra y ha puesto los medios suficientes para que la voz de los poetas, consagrados o no, se escuche y se disfrute... en la calle, con total libertad. Todo un acierto cultural que se debe difundir y aplaudir sin condiciones».

Desde la iniciativa se dio las gracias al jurado y se recordó que no es el Ágora de la Poesía «ninguna asociación ni grupo, sino un encuentro en el que la poesía no compite, se comparte». Por tanto, al no haber un representante, recogerá el diploma y la escultura, en abril, «a quien le toque por azar en un sorteo», ya que «toda persona que ha pasado por el encuentro ha sido importante».