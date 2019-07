Alizzz y Steve Lean: los amos del ritmo urbano

Al productor musical Alizzz le piropean a través de las redes sociales así: "Quiero que me produzcas la vida". Las mismas flores le podrían echar a su colega Steve Lean, aunque esa vida tendría seguro un ritmo diferente. Los dos principales arquitectos de sonido de la escena urbana en España congenian bien a pesar de que el público les pueda ver como figuras antagónicas. "Igual la gente nos concibe en plan: Steve es el trap y Alizzz, el pop", expone Cristian Quirante, el artista de Castelldefels detrás del segundo alias, que ha construido el ritmo del fenómeno C Tangana. "A mí lo que me motiva es la frontera entre la música de vanguardia y el pop, esos puntos de confluencia. Como con el rap, que me interesa cuando choca con algo más accesible", añade. El del sonido trap es Steve Lean, el uruguayo Esteban Correa (desde los cuatro años en Rubí), el prodigio que proyectó nuevos caminos con el grupo PXXR GVNG siendo un adolescente. "Mis cosas siempre llevan el mismo sonido, pero experimento mucho", dice Steve Lean.

Con su trabajo han llevado la figura del productor a un nivel de reconocimiento popular insólito para unos creadores muchas veces a la sombra de los cantantes. "Yo intento currar en ese aspecto, en poner a los productores en el peldaño del artista. Un productor es un artista, eso lo primero. No trabaja para un artista sino que trabaja con él. Estamos al mismo nivel y en una composición se aporta un 50-50", reivindica Alizzz al inicio de una conversación junto a Steve Lean para EL PERIÓDICO. "Sé que mucha gente escucha mi trabajo, lo respeta, se ve influeciada por ello. Creo que he puesto mi marca ahí y todo el mundo la conoce", responde el uruguayo.

¿A qué creéis que se debe este reconocimiento?

Steve Lean: Pienso que había un hueco para rellenar. Poco a poco se está haciendo y las marcas están invirtiendo en productores, poniendo más atención... Me parece genial.

Alizzz: A la gente le interesa saber quién está detrás de las canciones. Nosotros intentamos mostrar que estamos ahí.

También hay una intención reivindicativa vuestra.

A.: Venimos de una escena que no es un producto que ha nacido del 'mainstream', sino que ha llegado ahí porque tenía que llegar. Por eso creo que hay un poco más de hermandad y entre los cantantes y los productores existe algo en común muy fuerte y, en general, nos queremos ayudar. También los artistas con los que trabajamos nos ayudan a darnos visibilidad.

Pero, ¿cómo de importante es la visibilidad para la carrera de un productor?

A: Aparte de tener un reconocimiento desde dentro de la industria, de ser considerado un referente, si la gente no lo considera también, creo que cuando pase tu tiempo se olvidarán de ti y no habrás dejado huella. Tienes que dejar huella dentro y también cara al público.

S. L.: Tal cual.

¿Cuánto peso del éxito de una canción le dáis al 'beat'?

S. L.: Una canción depende de mucha gente. Hay quien escribe, el que crea melodías, quien en el 'beat' agrega una percusión, hace arreglos... Algunos 'hits' salen de las situaciones más simples: en una habitación con un ordenador y un micro... Es muy relativo.

A.: Depende. Hay muchas que están muy basadas en el 'beat'. Otras en la letra, la melodía... Hay muchas cosas relevantes en una canción.

DEL 'UNDERGROUND' A LAS LISTAS DE ÉXITOS



Se conocieron y se empezaron a admirar mutuamente cuando la escena era etiquetada como 'underground'. Pero eso era mucho antes de que Alizzz figurara en listas de artistas españoles más escuchados en 'streaming' (ojo, recordemos, siendo productor) o que Steve Lean se colara en las de la revista Billboard con un tema que produjo para el rapero estadounidense Lil Yacthy.

Ahora coinciden en su responsabilidad para "marcar el camino" gracias a su posición, desde la que pueden "mandar mensajes". "Está bien trabajar para que tú mismo tengas ese estatus y ayudar a los que vienen detrás a que les sea más sencillo adquirilo", opina Alizzz.

Los dos se reconocen en ese papel de creadores de escuela. "Yo lo veo cada día. Chavales nuevos que tienen el mismo sonido que yo", apunta Steve Lean. "El sonido de Alizzz es más difícil de conseguir y el mío es más simple, más fácil", añade. "Yo no diría más simple, diría más marcado, y el mío es más maleable", precisa el de Castelldefels en un 'momento no, tú más'.

En ese papel de capitanes y referentes se entiende que Lacoste hiciera una campaña publicitaria protagonizada por productores de música urbana (uno de ellos Steve Lean) o que Smoking y Levi's apostaran por proyectos de jóvenes 'beatmakers', creadores de ritmo. Precisamente la iniciativa de la marca de tejanos ha sido capitaneada por Alizzz. Mientras tanto, proliferan las academias que ofrecen cursos de producción musical. Ellos dos, por cierto, son totalmente autodidactas.

Así, consolidados como están, cada uno a su manera están destapando vías en su carrera como la de tutorizar a talentos a través de su experiencia y posición en la industria musical. Alizzz lo resume así: "Se me van abriendo muchas puertas que ni siquiera me había planteado. Por ejemplo, tener un sello propio con una 'major' detrás". Con el nombre de Whoa! y bajo el paraguas de una discográfica como Warner Music, Cristian Quirante ha lanzado una plataforma propia con la que quiere desarrollar sonidos y a artistas prometedores.

Entonces, ¿Vuestro futuro pasa por desarrollar a otros artistas?

S. L.: Yo lo hago por hacer algo más con mi movida. Tenemos el ejemplo de Morad, que fue un experimento para mí y mi mánager. Probamos de reunir nuestros contactos para hacer funcionar a un artista. Tenía mil visitas en sus temas en Youtube y ahora está posicionándose superarriba. Es uno de mis experimentos y, como me ha salido bien, lo continuaré con otros. Pero lo que veo yo como mi ocio y como mi diversión es producir.

La misión de Whoa! es descubrir y construir artistas.

A.: Lo que me gusta es coger a un artista y tener una relación de tú a tú e ir encontrando cosas más únicas, como lo que he conseguido con Pucho (C Tangana). Y eso es lo que hago con los artistas nuevos con los que estoy trabajando, como Paula Cendejas, y más que van a venir.

¿Esto es porque véis la escena urbana estancada?

S. L.: La gente de la escena siempre está mirando cosas nuevas. Hay mucho tipo de música distinta, mucho talento.

A.: Podemos estar orgullosos de que nadie suena igual. Yo sí que creo que falta sangre nueva.

S. L.: Lo ideal sería que cada año saliesen tres o cuatro chavalillos nuevos.

Hubo un momento en que parecía que esta escena asaltaba el 'mainstream'. ¿Ha sucedido?

A.: Creo que la sensación que se tiene no es real. No sé si de los 10 artistas más escuchados, seis vienen de lo urbano. Y creo que no se tiene esa sensación. Creo que tiene que ver con la radio, que va a su bola. Donde se ve reflejado realmente lo que está pasando ahora es en el 'streaming'. Y ese asalto parecía que iba a ser muy rápido y creo que es un proceso más largo. Estamos en una subida y aún hay que ver lo que va a pasar.

S. L.: La gente cada vez lo hace más profesional, se estudian más las cosas y poco a poco consiguen estar más arriba.

Alizzz ha trabajado últimamente con Aitana y Lola Índigo, de 'Operación Triunfo'. ¿Pasa por aquí el avance, por juntarse con el 'mainstream'?

A.: Es cuestión de hacer algo interesante, da igual de donde vengan. Creo que va a servir para romper algunos tabús que la gente se autoimpone y que no tienen mucho sentido, que no hacen avanzar. Cuando las cosas están bloqueadas y todo el mundo hace lo mismo no se va a ningún lado.

Y tú, Steve, ¿te verías trabajando con estos artistas?

S. L.: A ver... Sinceramente, no, no me cuadra. Me siento más cómodo trabajando con otras cosas, más de calle.