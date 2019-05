Almodóvar acude a Cannes a cobrarse su deuda

"Por fin llegó la gran noche", aseguraba esta viernes por la mañana Pedro Almodóvar durante un encuentro con la prensa española en una azotea de la Croisette, horas antes de presentar en Cannes 'Dolor y gloria'. "Pero hoy no me pongo nervioso; lo estaré el viernes que viene, el día antes de que se entreguen los premios, esperando a ver si me llaman para decirme que he ganado algo y preguntándome si debería ir preparando el esmoquin o no. Cada vez que compito siento que voy a ser recompensado".

Considerada una de sus obras mayores desde que se estrenó en España hace semanas, 'Dolor y gloria' -la historia de un director maduro inmerso en una crisis existencial que salda cuentas con el pasado- es la sexta de las películas del manchego que aspira a la Palma de Oro. "La prensa francesa cree que estoy loco por la Palma de Oro, y no es así aunque, obviamente, la aceptaría encantado", asegura. En todo caso, añade, la posibilidad de competir por ella nunca ha determinado ni su cine ni sus ritmos de trabajo. "Hay directores que se meten verdaderos palizones con el fin de tener su película a tiempo para venir aquí con ella, y hay otros que las hacen con el objetivo de gustar a los comités de selección de los festivales. Me parece una actitud muy triste, y muy peligrosa". Sea como sea, entre la crítica internacional existe la sensación generalizada de que Cannes está en deuda con él, y de que ha llegado el momento de que la pague.

La imagen de Almodóvar y la del certamen más importante del mundo están íntimamente ligadas. El director ha sido jurado de su competición en dos ocasiones -la última de ellas, en el 2017, en calidad de presidente-, e incluso fue uno de los protagonistas del póster oficial de su 60 edición. "La impresión general es que Cannes y yo hemos vivido una historia de amor desde el principio, pero no es así", aclara. Sus primeras películas, recuerda, fueron rechazadas sistemáticamente por el festival. "Los franceses solo empezaron a tomarme en serio después del éxito en Estados Unidos de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988). Hasta entonces creo que no tenían claro si lo mío era buen cine o, en cambio, una petardez a la que no había que dar importancia".

INSEGURO

Desde que 'Todo sobre mi madre' se presentó aquí en 1999, eso sí, Cannes ha sido la plataforma que ha permitido a su cine dar el salto a todos los territorios del mundo, y el lugar en el que la palabra "almodovariano" se ha convertido en un adjetivo de significado perfectamente identificable. "Me sigue extrañando escucharla, no acabo de sentirme cómodo porque no acabo de entender qué tipo de situaciones y qué personas son calificadasasí; en todo caso, siempre tengo la sensación de que lo 'almodovariano' es algo que está muy lejos de mí mismo. Que mi nombre se conozca en todo el mundo es muy halagador, pero eso no impide que me sienta igual de inseguro que siempre, ante la vida y ante el trabajo y ante la prensa".

Cualquier conversación con Almodóvar que se precie debe tocar asuntos políticos aunque sea de soslayo, y la situación que vive actualmente el país se presta especialmente a ello. "Durante la última legislatura me he sentido horrorizado por lo que pasaba en el Congreso. Creo que en ninguna profesión se llega a esos niveles de crispación y de insultos, y sin embargo los políticos se lo permiten, pese a ser nuestros representantes. Ha sido deplorable". Sin embargo, reconoce sentirse optimista ante los resultados de las elecciones generales. "Han revelado la España democrática que conozco. Es espantoso, eso sí, tener un partido de ultraderecha tan fuerte. Y parte de la culpa es vuestra, de los medios, que lo habéis promocionado".