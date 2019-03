Almodóvar visto por Almodóvar

ep | madrid

El director Pedro Almodóvar convierte a Antonio Banderas en su alter ego en su nueva película, Dolor y gloria, una cinta que mezcla retazos de su biografía con la ficción que llega a los cines el día 22 con un reparto en el que también destacan Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia y Julieta Serrano. «Soy de naturaleza pudorosa pero me he metido en una película que habla mucho de mí», ha confesado el cineasta en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de este filme, que narra los reencuentros físicos y los recuerdos de la niñez de un director de cine en su ocaso.

Almodóvar ha destacado que no concibe esta película con otro actor diferente a Banderas, aunque ha admitido que dudó porque esta película requería «gestos minúsculos», y eso suponía exigir «lo opuesto» a la «vitalidad natural» del actor malagueño. Según ha admitido, todo funcionó porque, entre otras cosas, han compartido muchas experiencias y se han formado «en la cultura de los años 80».

El personaje de la madre se divide en dos: Penélope Cruz interpreta a la madre del Salvador de la infancia, mientras que Julieta Serrano da vida a una madre anciana. «La muerte de mi madre no sé cuánto tiempo me duró, pero yo la orfandad la sentí con mi madre y no con mi padre», ha desvelado el cineasta.

Según ha indicado, a su padre le trató menos, porque él murió 20 años antes y porque en ese momento el director estaba «en plena vorágine en Madrid».