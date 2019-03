Los ángeles de Ylenia salen a la luz tras años de oscuridad

alejandro rodríguez | astorga

La joven escritora astorgana Ylenia Gutiérrez cumplió su sueño de publicar por primera un libro con las poesías que ha ido escribiendo desde los 15 años y, ayer, tuvo la oportunidad de presentarlo de forma oficial en el Centro Cultural Casa Panero de la ciudad maragata junto la compañía del artista Adolfo Alonso Ares.

Su obra de poesía, bajo el título ‘Ángeles en la Oscuridad’, ha sido publicada por la Editorial Círculo Rojo y trata temas como el amor, el desamor, la tristeza, la melancolía, la naturaleza, los paisajes y los ángeles, que es el tema central del libro y el motivo por el que decidió titularlo así. En concreto, explicó que es un recopilatorio de tres libros que escribió hace unos años donde mezcla también versos actuales.

A sus 34 años reside en Oviedo donde trabaja como maestra de Lengua Extranjera. Desde que era adolescente hasta la actualidad ha escrito poemas, por lo durante el acto de presentación reconoció que «fue difícil seleccionar los poemas que más me gustaban porque son muchos los que he escrito a lo largo de este tiempo».

La propia escritora aseguró que «con la publicación de este libro me quito una espinita que tenía clavada desde hace algún tiempo», ya que admitió «siempre quise publicar un libro, pero nunca me atrevía hasta ahora que me vi con ganas del todo».

Ylenia Gutiérrez, que durante la presentación leyó algunas de sus poesías y resolvió las dudas de los asistentes, aseveró que su poemario está dirigido a todo tipo de público porque «es fácil de leer y son poesías que creo que son bastantes originales por lo que pueden llamar la atención del lector».

Por otro lado, habló sobre su pasión por los caballos, lo que le ha llevado también a escribir el blog Ecuestregirl.com, donde narra experiencias sobre el mundo ecuestre. Además, apuntó que no se cierra ninguna puerta, por lo que puede que se plantee escribir otro libro de estilo diferente «para ver de donde soy capaz a llegar».