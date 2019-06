Antonio Orozco vuelve a dar plantón a León

dl | león

A la tercera no ha sido la vencida. Antonio Orozco ha vuelto a dar plantón a León. Los conciertos que el artista había anunciado desde hace un año y que tendrían que celebrarse hoy y mañana han sido cancelados. Según un comunicado hecho público por los representantes del cantante, Clipper’s Live, «la anulación de los conciertos se debe a motivos logísticos y de agenda». «El promotor, One World Music, procederá a la devolución automática del importe de las localidades». Antonio Orozco canceló el concierto que tenía previsto ofrecer hace un año en el Auditorio. Y dos años antes tenía que haber actuado en la Plaza de Toros.

El ‘doblete’ de Orozco había sido una de las primeras confirmaciones del año. El artista, uno de los coaches del concurso televisivo La Voz, iba a recalar en la capital leonesa con la segunda temporada de su gira Único, que, como anuncia la promoción, «no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida».

El artista catalán tiene previstos más de un centenar de conciertos en los próximos meses. En León sería uno de los conciertos más caros del año, con entradas a 43 y 48 euros.