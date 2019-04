Se apaga la voz honda y amiga de Alberto Cortez

MIGUEL LORENCI | MADRID

A pesar de llevar tiempo apartado de la primera línea y de los focos, al menos en España, la voz amiga y las canciones de Alberto Cortez están muy vivas en la memoria colectiva de varias generaciones. El veterano cantautor argentino, creador de éxitos como ‘Cuando un amigo se va’ o ‘En un rincón del alma’, fallecía este jueves en el Hospital Puerta del Sur de Móstoles, al sur de Madrid, a los 79 años. «Canto porque no tengo otro remedio» repetía este gran poeta de lo cotidiano que, aunque no podía acompañarse de su guitarra, debido a las secuelas del infarto cerebral sufrido en 1996, no abandonó nunca las tablas.

«Son tantas las veces que me han matado que, ya ven, lo han hecho tan mal que aquí sigo muy vivo, y sin retirarme», ironizaba risueño el músico, cantante y poeta argentino, conocido como ‘el cantor de las cosas sencillas’ que falleció por la insuficiencia cardíaca que le llevó al hospital el pasado 27 de marzo.

Cortez que residía en España desde 1964, estuvo acompañado por su esposa, la belga Renata Govaerts, con quien llevaba casado 55 años. Su capilla ardiente se instaló en la sede de la SGAE, por la que desfilaron colegas, amigos, admiradores y familiares.

Nacido el 11 de marzo 1940 en Rancul, al norte de la provincia argentina de La Pampa, José Alberto García Gallo publicó en 1961 su primer disco, grabado en la ciudad belga de Amberes. Fue el inicio de una larga carrera con medio centenar de álbumes por los que mereció varios Discos de Oro. Fue también autor de cuatro libros de poemas y participó como actor en un par películas Simplicidad Con su emotiva y honda voz y su característico acento argentino, cantaba Cortez a las cosas más simples de la vida.