Arizona Baby inicia hoy en León nueva gira

Lugar: Gran Café. Calle Cervantes, 7.

Hora: 22.30.

Entradas: 18 euros.

dl | león

La gira Sonora de la veterana banda Arizona Baby arranca esta noche en León, a las 22.30 horas, en el Gran Café. El grupo, que actuará en Valladolid, Segovia, La Coruña, Pontevedra, Vitoria, Córdoba, Sevilla, Albacete, Toledo, Burgos, Bilbao, Granada, Algeciras, Lloseta (Mallorca), San Sebastián y Soria, se reinventan una vez más y lo hacen sin perder sus raíces de filosofía básica.

Desde su luminosa portada –sorpresa en vinilo doble– al último acorde, Sonora es un álbum que combina la frescura emocional de un grupo adolescente y la grandeza creativa de una banda enorme en su mejor momento. Producido por Arizona Baby y registrado en tres estudios distintos: La Mina (Sevilla), Dobro (Valladolid) y ReviRock (Madrid), Sonora incluye doce canciones que van de lo inmediato sublime –eso que llamamos hit- como su incandescente primer single, UpDownAroundGo, al pulso contemporáneo de Make Believe (con Vielba a la armónica). Ejercicios de actualidad como el demoledor Devilish Minds o el contagioso What You Are (sobresaliente debut de Guille Aragón como autor y vocalista en Arizona).