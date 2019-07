El arte que mide lo imposible

A. E-I. F. | León

Vivir con mesura, pensar en algo analizándolo y contenerse o moderarse. Este es el pensamiento que sostiene la exposición que se inaugura mañana en la Fundación Cerezales Antonio y Cinia.

Jorge Belasco, comisario de la exposición, tiene predilección por todo lo que esté relacionado con el verbo archivar y sus acepciones. Este proyecto está impregnado de esa idea; comprender y ordenar algunas realidades pero de una forma diferente, más creativa. Este proyecto que cuenta con 15 artistas, nacionales e internacionales, consigue dar una medida a aquello que se presenta como imposible de medir. La idea de mesura, dice Belasco, «se plasma en hacer las cosas con cuidado, pero sobre todo porque une lo humano y lo no humano. Mesura con uno mismo y también con la naturaleza». «Los artistas son capaces de medir realidades abstractas a las que se enfrentan a través del arte» añade Belasco.

Es aquí cuando la exposición se conecta con la poesía a través de ‘las listas poéticas’, referencia extraída del libro de Umberto Eco, El vértigo de las listas. En el se muestra que no es posible enumerar algo que escapa al control del ser humano como son los sentimientos muy profundos o los fenómenos naturales más complejos. El arte acerca estas realidades al mundo tangible a través de representaciones artísticas, entra en juego la mesura de lo intocable, de lo que se sabe y conoce pero se escapa de las manos.

Para disfrutar de esta exposición no hay que pensar en formatos clásicos, en un museo con cuadros o esculturas. «Existen obras con volumen, un árbol de 19 metros pero no es una escultura. También tenemos un cuadro del siglo XVIII del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que puede pasar por una pintura actual. No hay que pensar en un género artístico concreto para entenderla, sino en el montaje como un todo»explica el comisario .