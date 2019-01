La Banda de Noa trae a León su espectáculo 'La pirata de una sola pata'

Noa, ‘la pirata de una sola pata’, y su tripulación viven las más trepidantes aventuras sin salir del garaje de su casa. Usando la imaginación viajarán, transformando la cochera, en una selva, una granja, un poblado indio... Y siempre a la búsqueda del tesoro del pirata Pelorroto, el tesoro más grande de la historia de la piratería, que, además, encierra una terrible maldición... Pero nada va a ser tan fácil, pues Maruja, ‘la bruja granuja’, también ansía el preciado botín y será capaz de cualquier cosa para conseguir arrebatárselo.

Esa es la propuesta que hoy en el escenario del Espacio Vías (avenida del Padre Isla, 48) desplegará La Banda de Noa, grupo especializado en espectáculos para niños y sus familias cuyos integrantes pretenden «fomentar el uso de la imaginación frente al abuso de las nuevas tecnologías por parte de los más pequeños», dicen. «Pero también normalizar la integración racial, ya que todos los personajes son de distintas razas y las acciones transcurren en diferentes países».

Para dar color a este viaje, las canciones se inspiran en estilos muy variados que van desde el reggae, el funk o el country hasta el rock and roll. Siempre con ritmos asequibles y letras, no solo educativas, si no también participativas para que los niños de cualquier edad aprendan y se diviertan.

«¿Conseguirán Noa y sus amigos encontrar el tesoro? ¿Se salvarán de la maldición? ¡Solo tú puedes ayudarles y convertirte en súperhéroe!», recuerdan desde La Banda de Noa.