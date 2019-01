La Berlinale habla este año español

elena garuz | berlín

El cine iberoamericano volverá a tener una muy amplia presencia en la próxima Berlinale, con, entre otros, un filme español aspirante al Oso de Oro, una cinta brasileña fuera de competición en la sección oficial, y un cineasta chileno en el jurado internacional, así como películas en el resto de programas. En total, nada menos que 37 cintas de España, Portugal e Iberoamérica.

Entre los «repetidores» de la Berlinale en este «círculo que se cierra» para Dieter Kosslick tras 18 años al frente, como recordó ayer el propio director del festival en rueda de prensa, figura la realizadora española Isabel Coixet, que compite con Elisa y Marcela con otros 16 filmes por el Oso. Kosslick destacó asimismo la proyección fuera de competición de Marighella, ópera prima del brasileño Wagner Moura (el Pablo Escobar de Narcos), un filme «muy universalmente válido» porque aborda la lucha contra las dictaduras, una cuestión —la de la dictadura— «actual en estos momentos en Brasil», afirmó.

Asimismo, Kosslick dio a conocer como miembro del jurado al cineasta chileno Sebastián Lelio, «viejo amigo con dos filmes maravillosos» en anteriores ediciones del festival, Gloria, Oso de Plata a su actriz, Paulina García, en 2013, y Una mujer fantástica, Oso al mejor guión para el propio director y Gonzalo Maza en 2017. La sección Panorama, la segunda en importancia del festival y este año con muchos filmes que abordan «tiempos de explosión», cuenta en esta edición con «países de producción inusuales», según la organización del certamen.

Cantidad y variedad

Así, se proyectarán Temblores, del guatemalteco Jayro Bustamante, Oso de Plata Premio Alfred Bauer en 2015; y la coproducción dominicano-argentino-mexicana La fiera y la fiesta, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, con Geraldine Chaplin. Figuran en la lista también Divino amor, del brasileño Gabriel Mascaro, una producción de Brasil, Uruguay y Chile, entre otros; Monos, del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes, con participación colombiana, argentina y uruguaya entre otros; y la argentina Los miembros de la familia, de Mateo Bendesky. Desde España llega Staff Only, de Neus Ballús, con Sergio López, y una coproducción con China, A Dog Barking at the Moon, de Xiang Zi, que opta a mejor ópera prima entre otras con la brasileña Greta, de Armando Praça. España participa también con Argentina, Brasil y Alemania en Breve historia del planeta verde. También hay representación en documentales, cortos y hastaen cine culinario.