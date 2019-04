El buen hijo de Víctor M. Díez y Vega

pacho rodríguez | madrid

Les ha salido un libro que sólo da alegrías y ni una guerra. Como un buen hijo. Y lo presentan hpu en La Fábrica, en Madrid, a las 19.15 horas. Pero no son ni la extraña pareja ni la pareja perfecta. Aunque no quieran, al menos por un día, serán referente: dos leoneses en Madrid presentando un libro, con todo lo que el origen y el hecho conlleva. Porque, en parte (sí, tampoco lo pretenden pero esto es lo que hay), puede que representen la temperatura cultural leonesa actual. La que va más allá o hereda a los nombres tan imprescindibles como socorridos, utilizados: Mateo, Merino, Aparicio, Llamazares... Si hay una generación después, en ella están Víctor M. Díez, a la escritura, y José Ramón Vega, a la fotografía, entre otros. Y es que alguien tendrá que recoger el testigo, y otros cederlo. Pero como esto es una Cancamusa, título del libro de la ubicua editorial Eolas, y que son instantes escritos, puede que el momento cumbre de la jornada sea el tercer tiempo ante un par de cañas en Madrid con amigos ante varias conversaciones en marcha.

Pero este libro es, en efecto, un buen hijo, que lo dice un padre, Víctor M. Díez: «Cancamusa es una criatura con luz propia. Es como el cuaderno de bitácora de un viaje común. Un viaje intenso de tres años de correspondencia entre dos colegas que no saben muy bien adónde van, pero sí, que quieren ir juntos. El libro tiene estrella. No sé, como una vida propia, viaja solo. Me pregunto dónde irá la criatura», reflexiona. De momento, llega a Madrid, lo que ya era un objetivo para Vega y que siendo presentado en La Fábrica hace que para él sea más que un deseo cumplido: «Presentar Cancamusa en Madrid y en concreto en La Fábrica nos pone mucho. Es difícil romper la barrera de «ser de provincias», saltar de lo local. Desearíamos que el libro llegase a la mayor cantidad de gente posible y nuestra intención es moverlo tanto fuera de León como en certámenes de fotografía. La Fábrica es todo un referente para los iniciados en la fotografía, su labor en estos últimos años es impecable y creemos que es el sitio perfecto para darle ese empujón que el libro necesita. Es como una «puesta de largo», pasar de la adolescencia a la mayoría de edad».