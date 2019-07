Cabañas: «En León hubo un auténtico gulag»

verónica viñas | león

Lleva años empeñado en desentrañar una de las páginas más oscuras de la historia reciente. El escritor e investigador leonés José Cabañas afirma que el campo de concentración de San Marcos llegó a albergar más presos republicanos de los que se ha dicho hasta ahora. «León tenía 30.000 habitantes y el censo de prisioneros llegó a los 15.000». «En León hubo un auténtico gulag», dice.

El autor se ha adentrado no solo en los campos de concentración de la capital leonesa —San Marcos, Santa Ana, el Hospicio y el Colegio Ponce—, sino en los de Astorga, Valencia de Don Juan y La Bañeza, así como en los nueve destacamentos penales de la montaña y las doce batallones de trabajos forzados.

Han sido años de desentrañar archivos, miles y miles de documentos y testimonios de supervivientes y familiares. Una labor extenuante. Tras publicar en dos tomos y más de 1.800 páginas los prolegómenos de la tragedia y la represión en La Bañeza, ahora ve la luz Convulsiones. Diario del soldado republicano Jaume Cusidó Llobet (Lobo Sapiens), que ha prologado su amigo el hispanista Paul Preston, con el que, en ocasiones, intercambia información.

Se trata, en realidad de varios libros en uno solo, de 452 páginas y 90 fotografías de la época. Por un lado, un estudio en profundidad del ‘Gulag’ de León, así como dos diarios: el del soldado republicano Jaume Cusidó Llobet y el del soldado nacional Antonio Lobato Cabañas —con quien aclara que no guarda ningún parentesco, pese a su apellido—. Además, incluye un anexo con reseñas de 95 cautivos de la prisión de Valencia de Don Juan.

Cusidó escribió sus memorias entre agosto de 1938 y mayo de 1939; y el diario incompleto de Lobato Cabañas abarca de julio de 1937 a octubre de 1938.

Memorias de dos soldados

El diario del soldado catalán incluido en el libro, que mañana se presenta en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan, a las 20.00 horas, iba a ser inicialmente un anexo de la narración. Sin embargo, Fernando González Pardo, cartero jubilado de Villaquejida, pone en contacto al escritor con Montserrat Dalmau, hija y nieta de dos prisioneros que estuvieron confinados en el campo de concentración de Casa Ponga (Valencia de Don Juan). Uno era un veterano movilizado por la República, mientras que su hijo pertenecía a la llamada ‘quinta del biberón’. Dalmau, a su vez, hace de intermediaria con el hijo de otro prisionero del mismo campo. Se trata de la familia de Jaume Cusidó Llobet, que había pasado, antes de recalar en Valencia de Don Juan, por los campos de internamiento franceses y había sido repatriado desde Irún.

Cabañas desvela que más de 300 prisioneros de guerra catalanes inhumados en las fosas comunes del cementerio de León en el invierno y la primavera de 1939 fueron fusilados en el campo de tiro militar de Puente Castro tras ser sacados del campo de concentración de San Marcos o fallecieron dentro de sus muros por enfermedades y privaciones.

El diario del soldado movilizado por las filas del bando sublevado se lo proporcionó un amigo, aunque hasta hace seis meses no logró poner nombre al autor, Antonio Lobato Cabañas, alfarero de Jiménez de Jamuz, que escribe detrás de las trincheras. Tal y como señala Preston, ambos diarios tienen el valor añadido de que no fueron escritos para ser publicados y, por tanto, no están mediatizados.

Relatos del horror

Cabañas ha recogido historias espeluznantes, atrocidades e ignominias perpetradas en los numerosos recintos de confinamiento de presos y prisioneros desperdigados por la provincia leonesa, como la del prisionero que realiza una fuga fallida de San Marcos y el comandante del campo le pasea por el edificio junto a un boxeador profesional al que exige que le vaya golpeando. O los reclusos de San Marcos que ocupan ‘el picadero’ —la sala de equitación—. «Solo salían un día a la semana y se tiraban por las mondas que les echaban los soldados falangistas que se mofaban de ellos y, en pleno invierno, les riegan con mangueras». Cuenta que a los republicanos les ofrecieron apuntarse en una lista para ser canjeados. «Luego les llamaban, pero en realidad era para darles palizas». Radio León hace una emisión en directo en 1939 desde el campo de concentración, de la que también da cuenta Lamparilla en el diario Proa, donde cuentan que los prisioneros «cantan himnos patrióticos».

Además de los innumerables testimonios de violencia, Cabañas aporta nueva información sobre los dos campos de Astorga: el de La Pajera, y el que aparece en algunos documentos como Campo de Concentración de Astorga en el Cuartel de Santocildes, «asentado en aquel inmenso recinto militar cuyas instalaciones compartían sus prisioneros de guerra con los reclusos de la Prisión Central que también lo habitaban, una situación de coexistencia de unos y otros en el mismo reducto similar a la que se daba en San Marcos de León hasta el inicio de 1939, y que tampoco ha sido hasta el presente nítidamente esclarecida y remarcada, como no lo ha sido la dedicación durante algunos años de la guerra y la posguerra de la Prisión de Partido de Astorga a Prisión de Mujeres».

El autor no olvida algunos «fulgurantes y solidarios destellos de humanidad y de altruismo». Cabañas toma prestado el título, Convulsiones, de la referencia que a ellas hace Jaume Cusidó en el remate de sus diarios.