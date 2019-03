Las campanas de León doblan por la Unesco

verónica viñas | león

El Gobierno quiere preservar el ‘sonido’ de los campanarios. La Dirección General de Bellas Artes acaba de incoar un expediente para que el toque manual de campana sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta manifestación ancestral adelanta a otras propuestas que han surgido en los últimos meses para conseguir la declaración de la Unesco: León como Patrimonio de la Humanidad, la Herencia del Viejo Reino o el románico de la provincia.

La decisión del Gobierno afecta no solo a León. Algo similar al Camino de Santiago, que también está protegido por la Unesco. León lleva décadas reclamando protección para salvar un ‘oficio’, el de campanero, que está en riesgo de desaparecer. El inventario de lugares donde las campanas siguen siendo un ‘medio de comunicación’ insustituible —llaman no solo a misa, sino que anuncian incendios, muertes o bodas— es una asignatura pendiente. Héctor Luis Suárez, profesor de Historia de la Música en el Conservatorio de Ponferrada, cuyo blog (elrincondesanantonleon.blogsspot.com) es una de las referencias que cita el Ministerio de Cultura para defender la ‘causa de las campanas’, sostiene que «en cada pueblo de la provincia hay dos o tres personas que saben tocar las campanas». Otra cosa es que la mayoría de ellos, por edad, no podrían subir hasta el campanario. Por tanto, es difícil saber cuántas campaneros quedan en León.

La Dirección General de Bellas Artes apela, en primer lugar, a la antigüedad de las campanas; y cita la de San Isidoro como la más arcaica, del año 1086, aunque ya no está en uso. Las campanas hablan. Pero hay jerarquías. Las de las catedrales, hasta que ‘callaron’ en los años setenta, eran el modelo en la forma de tocar de cada diócesis. La Catedral de León, que enmudeció durante años, recuperó hace una década el toque manual de campanas.

El 21 de abril del año pasado, a las doce del mediodía, 40 campanarios leoneses se apuntaron a la iniciativa de Hispania Nostra para reivindicar que el toque manual sea Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Sin embargo, en León ya había localidades como Villavante que llevaban años repicando para salvar esta tradición. En los últimos años también ha habido ‘disonancias’. Como explica Héctor Luis Suárez, «las campanas han tendido miles de pleitos por las molestias que provocan». Durante la República, por ejemplo, hubo 40.000 litigios, que siguieron después en plena dictadura franquista. Este profesor de música defiende la labor ‘silenciosa’, pero muy ‘sonora’, de asociaciones como las de Villavante, Villabalter o Santa María de la Torrre en defensa del toque manual de campanas. El informe de la Dirección General de Bellas Artes considera que «el toque manual de campanas está en peligro de extinción». Actualmente sólo el 10% de las campanas del país están inventariadas, «muy pocas por organismos oficiales y la mayoría por voluntarios aficionados».

La Dirección General de Bellas Artes, en la resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que incoa el expediente de declaración del toque manual de campana como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, explica que es «un lenguaje sonoro que ha funcionado a lo largo de los siglos como medio de comunicación, cumpliendo un conjunto de funciones sociales para la comunidad» y aclaran que esta protección «no significa poner en valor y asegurar la continuidad de una sola tradición común, compartida entre los diversos pueblos de España, sino que, por el contrario, supone proteger a cientos de sistemas locales de comunicación, con ciertas características compartidas por zonas, pero casi únicos, al borde de la extinción por dos motivos: la falta de campaneros y sobre todo la falta de sensibilización hacia este fenómeno de comunicación».