La canción del verano es berciana

Pacho Rodríguez | Madrid

En tiempos en los que el momento culminante puede ser, y es, un video en instagram o salir mencionado en un tuit, cuántos darían sus pulgares por estar en boca de todo un referente del éxito musical rápido como la triunfita Amaia. Pero los hay que no viven de estas necesidades hasta el punto de que fueron ellos los que pasaron de largo cuando el éxito se detuvo a visitarles. Un ejemplo: los bercianos Juniper Moon, grupo que se apeó de la primera línea cuando aún les quedaba gasolina para rato.

Hacían punk-pop que evolucionó a ideas más personales. Aquello fue como que si a las primeras de cambio, en cuanto detectaron que había que estirar el chicle de banda joven, decidieron que era el momento de dejarlo. De 1999 a 2006 hicieron cosas muy importantes, canciones que sonaron, hitos que serían un sueño para cualquier banda española, trascendieron a su circuito independiente, en definitiva, y un buen día se fueron. Todo, sin lugar a dudas, mucho más relevante que el seguro que con redoble de likes hace revivir a los bercianos: Amaia, la ganadora de Operación Triunfo, la que compartía escenario con Alfred, ha dicho: «Esta temporada, hoy en concreto, he estado escuchando la canción de Juniper Moon: Volverás. Es increíble esta canción. Y de hecho la he estado cantando en la ducha». Y punto. Lo dirá con candidez, sin imponer nada a nadie, pero ahí lo deja...

De esta manera, la vasca proponía en declaraciones al festival Conexion Valladolid, que Volverás, uno de los éxitos de Juniper Moon, era su canción del verano. Lo que sirve para que el grupo berciano sume, ya en el tiempo añadido, un nuevo gol con el que ilustrar su fama.

Lo de Juniper Moon, un grupo que tenía el imán de banda directa y de directo, de canciones inmediatas y una aparente necesidad de estar siempre en estado de inspiración a la hora de lanzar temas, siempre tuvo el halo de banda tocada por la varita del carisma. En determinados ambientes musicales hubo un momento en el que todos querían ser un o una Juniper Moon.

Y luego ocurría también que le pasaban cosas muy curiosas, pero que, con el tiempo, son algo más que anécdotas de una biografía en la que queda claro que Juniper Moon fue el éxito más grande contado de manera más modesta posiblemente de todo el pop español: en ocho años de historia editaron material solamente entre 1999 y 2003, con Elefant Records. Aún así sumaron fans por todo el territorio español. De repente un día se levantaban con que Ken Stringfellow (The Posies) o Sean Tyler (Rough Trade), les declaraban su incondicional amor musical, lo mismo que participaban en importantes recopilatorios, como aquel Indiepop 1, compartiendo carpeta con Primal Scream, The Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine...

Adorables Juniper Moon seguro que con historias así despiertan en sus fans las ganas de recuperar sus canciones. Como lo pueden hacer en el rescate, en edición muy cuidada, de su fundamental. El resto de mi vida, llevada a cabo hace años por su disquera Elefant Records. Y confirmar que este sonoro éxito que vivieron con discreción, como lo fue de verdad, sigue coleando.