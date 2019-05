Cannes no perdona al eterno seductor

Alain Delon es uno de los actores franceses más conocidos en el mundo, por sus películas, su belleza y sus amores, pero también por sus polémicas declaraciones tachadas de homófobas y misóginas. Ayer, la estrella recordó su vida y su carrera en Cannes, dejando al margen su lado más oscuro, tras recoger de manos de su hija la Palma de Oro de honor de la 72 edición del Festival de Cannes. «He vivido mis papeles, no he actuado», aseguró el veterano actor ante un auditorio que respondió sin demasiada calidez. Habló de su primera asistencia a Cannes en 1956, cuando aún no había hecho ninguna película. «No tengo grandes recuerdos, vine con una chica que me gustaba y no presté mucha atención. Pasé por la alfombra roja, miraba a todo el mundo pero a mí también me miraban porque, perdonen, parece que yo no estaba mal». El eterno seductor reconoció que «si no fuera por las mujeres, yo habría muerto». | efe