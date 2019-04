Cinco años de soledad

Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, tras recaer en el cáncer linfático que le habían diagnosticado y tratado quince años atrás. El escritor había desaparecido mucho antes. Como el personaje de Jeremiah de Saint-Amour, con cuya muerte comienza El amor en los tiempos del cólera, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria. No con un sahumerio de cianuro de oro, sino como víctima del alzhéimer que poco a poco devoró sus recuerdos.

Cinco años después de su desaparición, se multiplican los homenajes y las noticias en torno a aspectos de su obra, pero se mantienen algunos enigmas. Un novelista se alimenta de sus recuerdos. En el caso de García Márquez, son vitales los de la infancia: su niñez en Aracataca; los relatos mágicos de su abuela y las experiencias del abuelo que esperaba una carta que le reconociera una pensión; los amores de un padre radiotelegrafista y una madre hija de buena familia a quien trataron de alejar de su pretendiente; las profesoras de música que le suministraron una mentira piadosa cuando le dijeron que el piano estaba averiado y no podrían darle clase; los barcos de ruedas que navegaban por el río Magdalena. Cuando en 2006, en la que sería su última entrevista, anunció que había dejado de escribir, dio una pista sobre los males que le aquejaban: no se trataba del cáncer del que le habían tratado y que él atribuyó a sus muchos años fumando tres cajetillas diarias «de tabaco bárbaro».

El problema era que tenía solo 79 años pero se estaba quedando sin recuerdos. Como confesó a un político amigo suyo en un encuentro que tuvieron poco después, podía suceder que en un momento de la conversación no recordara su nombre o si no había olvidado el nombre no supiera quién era. El alzhéimer como sustituto del cianuro. Durante estos cinco años, sus lectores se han alimentado de reediciones de sus libros y de la publicación de pequeños textos que no habían tenido una difusión masiva: básicamente notas periodísticas y discursos. La compra de sus archivos por el Harry Ransom Center y la posterior donación a la Universidad de Texas puso en diciembre de 2017 a disposición de quien esté interesado 27.500 documentos (manuscritos, galeradas, cartas, fotografías) entre los que se encuentran también algunos inéditos. Precisamente sobre los inéditos se mantienen algunas incógnitas. Se sabe que el Nobel colombiano había terminado un relato del que existen varias versiones y que es conocido con el título En agosto nos vemos. La idea inicial de Gabo era que formara parte de un libro que girara en torno al amor y que agrupara varios textos a caballo entre el cuento largo y la novela corta, lo que los franceses llaman nouvelle. Uno de los relatos cobró vida propia (seguramente cuando el mismo autor fue consciente de que no podría terminar su proyecto). Es su última novela: Memoria de mis putas tristes. No ha trascendido si En agosto nos vemos tiene una versión definitiva ni si hubo más textos para ese volumen.