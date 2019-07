«Coincido mucho tomando café con Spielberg y Angelina Jolie»

A. E-I. F. | León

Amaya Pinto estudió Filología Inglesa en la Universidad de León. Natural de Sahagún, viajó hasta Los Ángeles para abrise camino en el mundo de la producción y, tras muchos años de trabajo, ha alcanzado el éxito cuatro veces. Este año ha recibido su cuarto Premio Emmy, por el reportaje La calavera del color. Un proyecto inspirado en Butch Locsin, el artista que mezcla la tradición mexicana de las calaveras con coloristas puestas en escena.

—Has recibido tu cuarto Emmy, ¿Cuál es el tema de los trabajos anteriores?

—Mi primer Emmy fue por edición de un programa que se llama Al Filo de la Noticia. El segundo fue por la producción de un programa nacional que se llama Desocupar Los Albergues, un proyecto dedicado a la adopción y cuidado de las mascotas y que surge gracias a la iniciativa de NBC y Telemundo de crear una campaña nacional para rescatar animales abandonados y que logró la increíble cifra de 75000 adopciones. El tercer Emmy fue por una serie de tres historias que se titulaba Mujeres que rompen estereotipos, la primera fue una mujer con sobrepeso que ha logrado ser la imagen de una de las mas importantes marcas de lencería de Estados Unidos. Otra de las mujeres fue una boxeadora que se abrió camino en un mundo dominado por hombres habiendo sufrido abusos sexuales desde pequeña. La última fue una bailarina exótica con sobrepeso que se hizo muy famosa gracias a su increíble habilidad para el baile.

—¿Cómo has llegado a Los Ángeles?

—Pues llegué de vacaciones y la verdad que por medio de un familiar que vivía aquí entré en contacto con el mundo de la televisión que siempre me había fascinado. Poco a poco empecé a aprender y a hacer cosas pequeñas hasta que me fui haciendo paso en la industria.

—¿Qué pasos has tenido que seguir para alcanzar este éxito?

—El éxito llega después de no mucho sino muchísimo trabajo, perseverancia, el sacrificar muchas cosas y meterle infinidad de horas. Es una carrera que no conoce ni de días festivos ni de fines de semana ni de vacaciones a veces. Son las 24 horas del día los 7 días de la semana pendiente de lo que pasa en cada esquina.

—¿Cuál ha sido el reto más difícil y cuál es la mayor recompensa?

—El reto más difícil es no estar en mi casa con mi familia. La mayor recompensa el reconocimiento con el premio mas grande que se otorga en mi profesión

—Sobre tu último trabajo ¿Cómo conociste al artista?

—Bueno siempre me paso buscando historias por todos los lados y en especial en las redes sociales. A él lo conocí en Youtube y justamente tuve la suerte de que reside en Los Ángeles así que lo busqué por todos lados hasta que mi equipo dio con él.

—¿Por qué un músico mexicano que trabaja con calaveras y mucho color?

—Llevo aquí 19 años y la cultura mexicana me atrae demasiado. Ellos tienen una relación muy especial con la muerte, a la que veneran y representan por medio de esqueletos y calaveras. Me parece increíble la manera en la que celebran el Día de los Muertos y de hecho este año será el primero que yo ponga un altar en mi casa. Así que cuando encontré a este artista tuve una conexión inmediata con su arte.

—¿Cuál es el enfoque del reportaje?

—El enfoque es en la celebración de pasar a otra vida rodeados de mucho color y en medio de mucha tradición.

—Dentro del mundo de la televisión has trabajado en varios ámbitos, ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Por qué?

—Fui editora de vídeo durante muchos años y eso me forjó la base para la producción que se dio un poco por casualidad pero la verdad que me encanta esta faceta porque tengo la posibilidad de poder trabajar desde la creación de la idea, la grabación, la dirección y la edición. Es como tener un control más absoluto del proyecto de principio a fin. Y tengo la gran suerte de tener a unos de los mejores jefes y equipos de la industria a mi lado. Sin ellos nada de esto sería posible.

—¿Has coincidido con grandes estrellas del cine por tu trabajo?

—La verdad que sí porque el programa que produzco es mucha farándula, a diario tenemos invitados. También asistimos a todos los estrenos de películas aquí en Hollywood. En el trabajo están todos los estudios de Universal donde se rueda a diario y la cafetería coincidimos mucho con Steven Spielberg, Adam Levine, Angelina Jolie o precisamente hace poquito, con Will Smith. Pero lo que mas ilusión me hace es cuando tengo invitados en el programa que vienen de España y me traen ese sabor de la tierra. David Bisbal estuvo aquí también hace poco y me hizo mucha ilusión porque hasta le pedí que felicitara a mi padre por su cumpleaños.

—Por último, ¿qué nuevos proyectos tienes en mente?

Pues, ¡muchos!. Demasiados... Mi mente nunca para de maquinar. Ahora estoy trabajando en una historia de niños indigentes que va a ser demasiado dura de contar...