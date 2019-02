La compañía Tenemos Gato filosofa hoy sobre ‘La felicidad’

Lugar: Teatro El Albéitar.

Hora: 21.00.

Entradas: 8 euros, 4 para universitarios.

dl | león

La compañía teatral Tenemos Gato pone hoy en escena, en El Albéitar, la obra La felicidad, con texto de Homero Rodríguez Soriano y Cristina Rojas, dirigida por ésta última e interpretada también por Raquel Mirón, Enrique Asenjo y los niños Miguel Martín y Carlota Rodríguez. El montaje supone una reflexión teatral «sobre el intento de ser feliz en la tardía madurez de hoy». Y es que la compañía Tenemos Gato acostumbra a tratar temas como la soledad, el sexo, las incertidumbres, la crítica política, la maternidad, el amor, la soledad, la familia, la ambición, la homofobia, la amistad, las mentiras... «En definitiva, todo aquello que les inquieta de una o de muchas maneras. Y siempre intentan reírse; al menos, un poco», comunicaron.

Y Felicidad, su sexto montaje, es precisamente lo que no hay en las dos parejas que se suben al escenario. «O quizás sí. Porque, ¿qué es la felicidad?, ¿cómo se conquista?, ¿se puede ser feliz sin saberlo? Ninguno de los protagonistas de la obra, que están en ese periodo que va de los 30 a los 40 años, tiene la vida que había imaginado o deseado», detalló la compañía.

Las cuestiones, frases y dudas que brotan del espectáculo giran en torno a esa situación. Y desde la compañía transmitieron algunas de ellas: «¿Era así cómo imaginábamos nuestra vida? ¿Era esto lo que me apetecía hacer? Creía que el hombre de mi vida iba a creer en el amor verdadero. ¿Debo ser madre? Te echo tanto de menos que me duele. Mi hijo es maravilloso. Es absolutamente injusto que me tenga que estar pasando esto ahora. Dame un abrazo. ¿Estás bien?, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Qué guapo estás. Qué tonta eres... ¿No te sientes raro? ¿Formamos algo? ¿Nosotros? Estoy aprovechando muchísimo el tiempo. ¡Hermano! Conmigo no te vengas que yo no tengo ganas. Te quiero. Y yo. Tengo miedo».