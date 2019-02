«Con este libro he pensado en el drama de León con los pantanos»

e. gancedo | león

Aunque estos días el nombre de María Sánchez (Córdoba, 1989) haya saltado a todas las pantallas con motivo de la publicación de su Tierra de mujeres (Una mirada íntima y familiar al mundo rural), editado por Seix Barral, León la conoce desde hace tiempo por haber presentado aquí su poemario Cuaderno de campo, por haber participado en eventos literarios, por haber apoyado a las ganaderas locales, por haber hablado en foros organizados por el Musac o la Fundación Cerezales... y siempre con una divisa principal: dar voz al campo... desde el campo.

—En su último libro reivindica unas voces durante mucho tiempo no escuchadas: las de los campesinos, más en concreto las de las mujeres campesinas. Sin embargo, las fronteras que separan la ciudad del campo parecen, hoy en día, cada vez más imprecisas...

—Claro, el asunto no es simple ni solo tiene un rostro. Yo reivindico que, desde los medios, son siempre los mismos los que escriben y cuentan de lo rural. Por supuesto, no digo que solo los del campo pueden escribir del campo, pero sí invito a que nos cuestionemos quiénes son los que han escrito siempre del tema, desde qué género y desde dónde. Cuando se habla de esto, me gusta preguntar sobre una genealogía de escritoras del medio rural en este país. Seguro que tienes que pararte a buscar, a pensar, a hurgar más allá de la superficie. Te costará dar una respuesta. Pero, si nos vamos al género masculino, los nombres te vienen al instante. Ahí quiero poner el foco. En la necesidad de dar paso y dejar espacios y altavoces a las personas del campo. Tienen mucho que enseñarnos y contarnos.

—¿Es que los tópicos de atraso y desprestigio relacionados con el campo son tan fuertes que aún hoy resisten?

—Yo no me los encuentro en los que defienden el medio rural desde él. Sí en los grandes medios, insisto, y te pongo ejemplos de titulares de los periódicos principales de este país, ojo, titulares de 2018: «Que nos quiten de la lista de los pueblos más bonitos de España o aquí van a morir turistas» (cuando lo que reivindican los habitantes del pueblo es que no tienen ni siquiera una carretera para que lleguen los turistas. Su miedo era que muriera gente por ir a ver su pueblo por no tener un servicio básico). «El terror ‘rural’ que acabó en muerte en una aldea de Galicia llega a juicio» (pregunto: cuándo hay un crimen en la ciudad, ¿nos referimos a él como crimen urbano?).

—Es un tópico muy difícil de desarraigar...

—Esa imagen tan fuerte a la que aludes está injertada muy adentro, y desde hace mucho. También con la lengua. Hace poco me contaron unas mujeres que sus padres no quisieron enseñarles euskera porque era la lengua de la gente del campo. Eso es muy duro. Que te nieguen tu cultura y tus raíces, no solo de ellas, si no de todos nosotros. Todos aquellos que tuvieron que irse de su pueblo a la vida soñada en las grandes ciudades. Por eso mejor España vaciada que vacía, por tantos que se fueron a la fuerza. Pienso por ejemplo en vosotros, con los pantanos, en tantos que se tuvieron que ir, y en tantos que se quedaron allí, debajo de las aguas, soportando el peso del hormigón encima de sus tumbas.

—De las autoras que, en la actualidad o en el pasado, han prestado su voz a esas otras ‘voces bajas’, que diría Manuel Rivas, ¿cuáles destacaría?

—Es curioso porque la primera que me viene a la cabeza es una escritora portuguesa: Maria Gabriela Llansol. La reivindico mucho, de ella viene mi narrativa invisible, eso que tanto uso para hablar de lo todo lo que sucede en el medio rural y me hace escribir. Me gusta mucho el libro de Elvira Valgañón en Pepitas de Calabaza, Invierno. También lo que escribe a menudo en su blog, Mallata, Lucía López Marco, y compañeras como Patricia Dopazo que lleva la revista Soberanía alimentaria.

—¿Nota que hay algo que está cambiando? ¿O todo esto de la lucha contra la despoblación y a favor de la dignificación del papel de la mujer rural es como predicar en el desierto?

—Sí, quiero pensar y creer que sí. Estoy cansada de pesimismo, y de tanto periodismo sepulturero. Y hay mucha gente haciendo muchísimo por el medio rural. Pero, insisto, ¿quién tiene el altavoz y el espacio? Por eso me parece fundamental lo que hacen las compañeras de Fademur, Ganaderas en Red y Ramaderes de Catalunya, entre otras en redes. Enseñan su día a día, cuentan, reivindican. Son ellas escribiendo y narrando sobre ellas. También soy de las que creen que pequeños gestos hacen mucho. Yo soy muy pesada con la gente que me rodea acerca de lo que comemos. Y es genial ver cómo tus amigos te preguntan acerca del queso que se está comiendo, o la leche, o la verdura. También, desde que estoy con Almáciga, el semillero de palabras del medio rural, mucha gente del campo me va recopilando palabras que ellos ya ni se acordaban o recordaban y me las tienen guardadas para cuando me ven. Eso es muy bonito. Gestos como semillas que, con el paso del tiempo, germinan y crecen.

—Viene a menudo por León. ¿Qué le interesa, sorprende o atrae de esta tierra?

—Pues creo que el vínculo con el medio rural, que persiste y quizás es más fuerte que en otras regiones. Tenéis (y tenemos) un patrimonio brutal en vuestro medio rural que tenemos que preservar entre todos. Ya va siendo hora de reconocerlo y de cuidarlo.