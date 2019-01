Concierto de The Makers en el Molly Malone’s

El grupo The Makers desembarca hoy en el Molly Malone’s a las 20.30 horas. El grupo de funk de la vieja escuela, instrumental en forma de cuarteto con influencias de grupos como The Meters, New Master Sounds o Billy Cobhan se renovó hace un año cuando Pepe López ingresa en el grupo como batería, dando una nueva vuelta al repertorio. La entrada es gratuita.