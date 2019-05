Cooper: "Podría seguir toda la vida, pero el mundo no necesita otro disco mío"

Alex Díez Garín (León, 1967), más conocido como Alex Cooper, que fuera líder de la mítica banda 'Los Flechazos', explica que ha decidido cerrar su etapa musical para centrarse en otras actividades culturales ya que el mundo no necesita otro disco suyo. "No eliges el momento, de repente te das cuenta de que ha llegado la hora, y, aunque podría seguir haciendo música toda la vida, el mundo no necesita otro disco mío", ha señalado en una entrevista con Efe para justificar su decisión hecha pública hace unos días de bajarse indefinidamente de los escenarios tras 35 años de carrera.



El cantante afirma que ha tomado la decisión porque tiene la sensación de que "no hay que enredar más", y recalca que está "muy orgulloso" de cómo ha hecho las cosas: "a mí manera". Un músico que se ha caracterizado por su perseverancia y fe incombustible en su música, su devoción por la estética pop y música sixtie, fiel a un estilo y principios musicales en los que se ha mantenido contra corriente de modas y con el que ha conseguido, sin estridencias, el respeto y admiración de sus seguidores y de la crítica.

"Creo que todos tenemos una capacidad de creación limitada y he sido el peor ejemplo de mi propia teoría porque he estado 35 años sin parar de trabajar en un campo en el que realmente no deja de ser una anomalía", explica Cooper.

El abanderado de la música mod española reconoce que le gustaría que le recordasen como citaba una reseña periodística anunciando una de sus actuaciones: "ha sido el artista más fiel a sí mismo de la escena musical nacional".



También reconoce que, a sus 52 años, y cuando va a tocar a festivales se ve rodeado de gente que "está en una película distinta". "Cuando tienes la sensación de que lo que pasa a tú alrededor no lo entiendes, es el momento de irse", manifiesta tajantemente el músico.



En este sentido, Cooper afirma no entender muy bien la música que se está haciendo ahora y triunfa, cómo funciona el negocio musical u cómo son las nuevas generaciones. "Me encuentro muy despistado; creo que me voy a sentar en lo alto de un monte y me voy a poner a mirar al horizonte a ver si lo consigo analizar", señala. Y añade: "Cuando llega ese momento en el que te encuentras descolocado y percibes que no te queda tanto tiempo para hacer todos los proyectos que quieres desarrollar, es cuando decides cambiar de dirección".



Una despedida que deja tras de sí una larga trayectoria musical con 'Los Flechazos' hasta 1997, con los que grabó seis discos y un mini LP de estudio, más dos discos en directo, a los que se sumaron la publicación de no pocos singles.

Otros trabajos



Una discografía a la que se unieron, ya como Alex Cooper, otros cinco trabajos de larga duración, un mini LP y el reconocido y vendido recopilatorio "Popcornes, 30 años viviendo en la era del pop" (2016), hasta el alabado "Tiempo, Temperatura y Agitación" (2017), su último disco. Cooper anuncia que va a terminar su carrera "a lo grande" con más de 16 citas confirmadas que tendrá su culminación el próximo 9 de noviembre cuando ofrezca el que será su último concierto en la sala But de Madrid, una actuación para la que ya se han vendido gran parte de las entradas na semana antes, el 2 de noviembre se despedirá del público de su tierra en León como uno de los cabezas de cartel de un novedoso festival, 'Hallowindie'.



Asimismo, los no pocos seguidores de Cooper podrán verle en los festivales Contempopránea, en Alburquerque (Badajoz); Ebrovisión, en Miranda de Ebro (Burgos); el Gigante de Guadalajara; un concierto el 3 de agosto en Riaño (León) junto a Los Secretos y Miquel Erentxun, y otra cita en el Teatro Albéniz de Gijón el 23 de octubre, entre otras fechas.



Tras los conciertos de este año se abre una nueva vida para el músico leonés, que quiere dedicar más tiempo a su familia y desarrollar numerosos proyectos, entre los que destaca impulsar su proyecto Ediciones Chelsea, centrado en la edición de publicaciones musicales y que ya cuenta con 18 referencias.

"Me gustaría que Ediciones Chelsea se convirtiera en un punto de referencia en la literatura musical de este país, para lo que espero poder dedicarle más tiempo y que deje huella ya que es un proyecto que merece más atención", explica.



Otro de los proyectos profesionales a los que dedicará su tiempo es la gestión cultural, algo que siempre ha desarrollado con la organización de conciertos y eventos. No en vano fue el fundador del Purple Weekend, el festival mod que se celebra en León desde hace 30 años y que se ha convertido en referente de los festivales urbanos.



El primer paso en esta dirección va a ser la creación de una fundación que tenga como objetivo difundir y preservar su obra artística, tanto la musical como la editorial, y trabajar para que "se tome en serio la cultura pop".



"Da un poco de vértigo, ya que supone un cambio de vida", concluye el músico, cuyo horizonte musical fue siempre el de la "búsqueda de la canción pop perfecta".