Cotuna da un recital de arpa en León

Lugar: El Albéitar.

Hora: 20.15.

Entrada: gratuita.

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León ha programado la actuación en el Teatro El Albéitar, a las 20.15 horas, de Noelia Cotuna, en el marco del ciclo de Juventudes Musicales, que ofrecerá un concierto de arpa, con un programa integrado por composiciones de J. Guridi, Viejo Zortzico; J. S. Bach, Preludio y fuga en Mi menor, BWV 855; L. Spohr Variations on the air ‘Je suis encore dans mon printemps’ op. 36; J. de la Presle, Le jardin mouillé; D. Apodaka, Ghiaccio; G. Tailleferre, Sonata para arpa; H. Renié, Ballade fantastique; y de Manuel de Falla, Danza española no. 1 de La vida breve.

A sus 19 años Noelia Cotuna ha sido galardonada con más de 25 premios en diversos concursos internacionales, entre los que cabe destacar el Concurso Permanente de Juventudes Musicales y EMCY Prize.

Hizo su debut como solista hace tres años interpretando el Concierto para arpa, de Dittersdorf, junto a la Orquesta de Valencia, y actualmente toca como solista, músico de cámara y de orquesta en las salas más prestigiosas de España, Londres y otras ciudades europeas .

A la edad de 15 años se le ofreció una plaza en Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres, donde actualmente estudia con Gabriella Dall’Olio.

Recientemente se convirtió en la primera arpista en recibir el primer premio en el Trinity Laban Soloists’ Competition.