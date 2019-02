Cs pedirá a la Unesco que León sea Patrimonio de la Humanidad

ical | valladolid

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Castilla y León presentará una proposición no de ley (PNL) para solicitar a la Unesco que incluya a León y Burgos dentro del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que ya forman parte Ávila, Salamanca y Segovia. Es la tercera candidatura en dos meses, después de la que hizo el miércoles el PSOE a favor de declarar San Isidoro Patrimonio de la Humanidad y la que avala el PP para conseguir el mismo título para la Herencia del Reino de León.

El procurador de la formación naranj, José Ignacio Delgado aseguró ayer que tanto León como Burgos reúnen las condiciones para entrar en este club. «No es la ambición por entrar en una lista, sino que son merecedoras de estar en el grupo», precisó. Esta propuesta forma parte de la moción que Cs ha presentado para el próximo Pleno de las Cortes que busca potenciar la cultura y el turismo, al considerar que la Junta está falta de imaginación y ambición en esta materia.

Recordó que el stand de la Junta en la Feria de Turismo (Fitur), celebrada la semana pasada en Madrid, se caracterizó por su minimalismo y su falta de imaginación y creatividad, todo lo contrario de los que estaban al lado como el expositor de Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía.

Una moción de once puntos

La moción, compuesta de once puntos, apuesta por preservar el rico patrimonio histórico de la Comunidad, evitando los «constantes» robos en los monumentos, y así frenar la despoblación de las zonas rurales. El texto también reclama la elaboración de un plan de monumentos abiertos, gracias a los acuerdos entre la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos y las diócesis. «Es sencillo que en cada pueblo haya una persona para mostrar los bienes de la localidad», apuntó Delgado.

Además, reclamó un proyecto de ley que aúne toda la legislación vigente en materia de turismo y un plan integral que abarque todas las rutas y caminos culturales de Castilla y León, donde esté recogido no solo el Camino Santiago sino también otros itinerarios menos conocidos como la Ruta de la Plata, la de Carlos V y el Camino del Cid, entre otras.

Puso en duda el Plan Estratégico de Turismo, presentado por el Ejecutivo regional y que contempla 318 millones de euros entre cuatro anualidades. «Castilla y León tiene muchos planes estratégicos, pero luego no se llevan a cabo y me conformo con que las administraciones no estorben con la burocracia e impidan sacar adelante proyectos», expuso.

En materia de cultura, la moción de Cs apuesta por promocionar mejor el Plan del Español para convertir a la Comunidad en un referente en la enseñanza del castellano; fomentar sinergias entre la Agencia de Desarrollo e Innovación y el Plan de Industrias Culturales con el objetivo de captar inversiones y fomentar la internacionalización de los proyectos; solicitar al Congreso de los Diputados aprobar una Ley de Mecenazgo y reclamar una mayor transparencia en la Fundación Siglo, entre otras.