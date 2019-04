Cuando el interior se convierte en arte

Qué nos ocurre con el arte, que a veces sentimos una provocación, una euforia en el intelecto y, sin embargo, otras veces vemos formas, objetos, imágenes, testimonios, palabros o texturas que no nos dicen nada, ni remueven el más mínimo atisbo de sentimiento, nos ruborizamos. ¿Qué es el arte? Nos preguntamos, constantemente. Sentimos culpabilidad cuando creemos que algo es bueno porque es bueno, pero nada más. Otras veces, sin embargo, no entendemos —o no hay nada que entender— y estamos clavados ante esa obra porque sí, porque de eso se trata ¿O no? ¿Qué es el arte? Podemos preguntarnos, y nos preguntarán otros y seguiremos contestando, cada vez una cosa distinta», reflexiona Elena Gómez Menéndez.<



Gómez es la comisaria artística de Alfoz Decor, una nueva propuesta en León que se puede ver hasta el 28 de abril en la calle Azorín 22 (de 10.15 de la mañana a 13.30 y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes y los sábados de 11 a 2 de la tarde).



Alfoz Decor se convierte en un espacio «que invita a reflexionar sobre la concepción del arte, las barreras que se crean entre la obra y el espectador, el cambio de contexto que experimenta si está en un museo, una galería o una feria de decoración. Se trata de una invitación a redescubrir nuestra relación con las obras artísticas y plantear la posibilidad de empezar de nuevo. Una oportunidad para acercar el arte a todos los lugares y a todas las personas y poder romper con el miedo a no entender lo que a veces, hay que experimentar», explica Elena Gómez.



Para este proyecto se han unido Planta Baja Interiorismo, H intercalada y Espacio_E. Jungos han creado Alfoz Decor, que pretende mostrar el interiorismo y el arte desde un único punto de vista.