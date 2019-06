Cultura para ‘encerezados’

dl | león

Vuelve Encerezados, que cumple ya once veranos. Se trata del programa cultural estival de la Fundación Cerezales, que este año incluye 34 actividades, desde exposiciones a talleres, conciertos de jazz o títeres.

Hasta el 14 de julio se podrá ver la exposicón El espacio entre las cosas, de la artista asturiana Irma Álvarez-Laviada. Este proyecto artístico ha supuesto la creación de piezas inéditas producidas con el impulso de la propia Fundación Cerezales. El día 28 de julio se inaugurará Mesuras, una exposición comisariada por Jorge Blasco. , En esta exposición se plantea cómo hay todo un territorio callado que pide su propia forma de ser medido por métodos poéticos (también políticos), una forma que las herramientas de medición comunes no alcanzan a detectar. De ahí que el arte entre en juego para la mesura de lo intocable, de lo que se sabe pero se escapa de las manos. Este proyecto expondrá, entre otras muchas piezas, cartas topográficas al óleo del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, herbarios de plantas artificiales de Alberto Baraya, la obra de Asunción Molinos Gordo, Lara Almarcegui y un descampado en la ribera del Ebro; la obra Scrambling de Jorge Ribalta o La película Shelters de Lúa Coderch. Todas estas obras representan procesos que hablan -expresamente o no- del verbo mesurar y del sustantivo mesura de una manera u otra, alejados de las normalizaciones de nuestro tiempo, y más cercanos a lo peculiar ya sea en sí mismos o por el paso de los años.

El 8 de julio arrancan los talleres de verano, que ya son una cita ineludible. Entre ellos destacan el artista Antonio Ballester; la educadora Mónica Montoya; el diseñador de interacción Sergio M. Galán Nieto; o el colectivo Menhir, formado por la artista visual Coco Moya y el músico Iván Cebrián.

La gran novedad este año es el taller Extra Local, que llevarán a cabo Jesse MacCormick y Khoi Nguyen, profesores, investigadores y arquitectos afincados en Nueva York. El taller, que estará enfocado a estudiantes de arquitectura pero que tendrá cuatro sesiones abiertas al público, explorará el acto de hacer, los materiales de construcción y la política, en el contexto de la España rural y la economía posterior a la crisis.

El Festival de Teatro de Títeres y Objetos, que se desarrolla durante las tardes de los viernes del mes de agosto, acogerá cuatro compañías: Puppentheater Plansjet, Sky Bird Puppet Group y su especáculo Chinese Tradition, así como dos compañías nacionales cuyos espectáculos aúnan distintas técnicas e instrumentos artísticos. El festival de jazz que lleva celebrándose desde 2008 arranca el 3 de agosto con The Bob Collective. También actuarán Slow is Possible, Ermanno Panta & Banda Zeitun, y Trizak.