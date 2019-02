«Debería ser Jesús Vidal quien me diera consejos a mí»

e. gancedo | león

Saturnino García no solo ganó, en 1994, el premio Goya a Mejor Actor Revelación por la carpetovetónica Justino, un asesino de la tercera edad (se impuso al Coque Malla de Todo es mentira y al Pepón Nieto de Días contados) sino que fue quien inauguró la categoría, nacida en esa misma edición. El veterano actor (a la pregunta de cuántos años tiene responde invariablemente: «Todos»), nacido en Bariones de la Vega en 1935, vio por televisión parte del emotivo y aplaudidísimo discurso de su paisano Jesús Vidal al recoger este año el mismo galardón pero no se siente en absoluto capacitado para darle consejos. «Más bien debería ser él quien me los diera a mí», dice con su habitual humor.

«La bulla que ha montado», comenta, y sobre las palabras de Vidal, a quien no conoce personalmente, continúa: «La influencia y la popularidad de su discurso ha sido enorme». Eso sí, aparte de no sentirse en condiciones de ofrecer consejos sobre la profesión «ni a él ni a nadie» (también dijo: «Tengo yo más que aprender de él que él de mí»), la entrega del premio permitió al actor de Matías, juez de línea, El día de la bestia o Acción mutante rememorar la noche en la que se lo dieron a él. «Yo ya tenía una edad y no estaba como para dar saltos, no por falta de energía sino porque no era un chaval, tenía otro punto de vista, otra filosofía», explica a quien recientemente hemos podido ver, como dignísimo pastor, en Tiempo después, de José Luis Cuerda. El actor, que muy pronto actuará en la ciudad de León con un espectáculo en el que reivindica, en verso, los clásicos hispánicos y con el que no para de recorrer el país, sigue dando guerra: el año pasado desempeñó un papel muy ‘punk’ para su edad en Abracadabra, de Pablo Berger, y además le han fichado para la nueva temporada de Cuéntame. Lo que no se le arregla es que La Cuadrilla ruede, como siempre fue su deseo, Justino en Benidorm. «Un actor no tiene por qué jubilarse porque en realidad el actor no trabaja, juega», dictaminó.