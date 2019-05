«Dejo la música para siempre»

verónica viña | león

Deja la música. Para siempre. Alejandro Díez Garín, fundador de Los Flechazos y Alex Cooper en su etapa en solitario, ha decidido poner punto y final a 35 años de carrera. El abanderado de los mod en León y del Purple Weekend, no se retira de la cultura. Planea la creación de una fundación que vele por su legado y eleve la cultura pop al status de materia de investigación, pretende seguir siendo un agitador cultural y piensa potenciar su sello Ediciones Chelsea con grandes autores.

—¿Es un hasta siempre o un hasta luego?

—Es un hasta siempre como carrera profesional. No voy a tocar más desde el 9 de noviembre.

—¿No se va a despedir de León?

—Sí. Tocaré el 2 de noviembre, la semana anterior a la despedida en Madrid, dentro del festival Hallowindie.

—¿Lo deja por razones personales?

—Creo que ha llegado el momento. Llevo 35 años tocando y creo que ya he cumplido el ciclo. Me apetece hacer otras cosas que han estado aplazadas hasta ahora.

—¿Con qué se queda de estos 35 años en la música?

—Me siento un privilegiado. He podido disfrutar de lo que más me gusta durante todo este tiempo. Las canciones y los discos quedan para siempre. Mis recuerdos son de la gente que me ha seguido. Mis primeros recuerdos son de los fans, aunque no me gusta llamarles así, porque acaban siendo amigos. La gente que se desplazaba a cada concierto, a 300 o 400 kilómetros de su ciudad, esas caras que acabas reconociendo como amigos en las primeras filas. Con eso me quedo.

—¿Sigue con su proyecto editorial, Ediciones Chelsea?

—Sí, le voy a pegar un empujón fuerte el año que viene. Tengo previsto editar varios libros; uno a finales de este año y otro a principios del próximo. Voy a sacar un libro extranjero editado en español. Ediciones Chelsea me lo voy a tomar más en serio a partir de ahora.

—¿Puede dar el nombre de algún autor?

—Todavía no. Después del verano empezaremos a anunciar cosas.

—¿Tiene más planes?

—Tengo tres intereses que quiero explotar. Quiero dedicarle mucho tiempo a mi vida familiar; también a la editorial; y estamos dando los primeros pasos para crear una fundación que me ayude a conservar y a difundir el legado de mi carrera artística y a generar proyectos de gestión cultural en la provincia de León relacionados con la música pop. Eso me tiene muy ilusionado y con muchos proyectos por delante que tienen muy buena pinta.

—¿Del Purple Weekend seguirá al margen?

—Sí. Del Purple y de la organización directa de festivales estoy totalmente retirado.

—¿La fundación se centrará solo en Alex Cooper o incluye su época de Los Flechazos?

—Tengo pensado que la fundación ayude a elevar la cultura pop y darle el estatus de materia de investigación. Me va a servir para recuperar partes de todo lo que he hecho a lo largo de los años, no solo como músico, con Los Flechazos y como Cooper, sino mi actividad cultural, haciendo programas de radio, la edición de libros y los fanzines anteriores a Chelsea. Quiero poner en valor toda mi trayectoria artística, también como activista cultural en León. Un proyecto que no solo sirva para preservar mi trabajo, sino también el de otra mucha gente.

—¿Tiene nombre la fundación?

—Todavía no. Pero hay proyectos muy chulos que pronto anunciaremos.

—¿Cree que su carrera habría sido distinta si hubiera vivido en Madrid en lugar de en León?

—Mi apuesta siempre ha sido quedarme en León. Decidí que tenía que ser yo aquí, aunque era más fácil en una ciudad más grande como Madrid, no solo como artista, sino como persona, que iba a tener menos problemas y que iba a ser más fácil todo. Decidí que quería ser yo con mis pantalones de cuadros y mis pintas y con mi manera de entender la vida en una ciudad como León y que quería que lo que había alrededor cambiara para mejor desde mi perspectiva. Estoy muy contento de haberme quedado. Creo que se ha hecho una labor, por parte mía y de todos mis compañeros de grupos y de otros proyectos, no solo Los Flechazos o el Purple Weekend o Cooper, sino el encuentro de editores emergentes, los programas de radio, los conciertos que se han organizado o cuando tuve la tienda de discos...

—¿Cómo resume en una frase el balance de estos 35 años?

—Estoy contento de haber podido tocar en el que ha acabado siendo mi grupo favorito. Tengo la suerte de haber hecho lo que me ha dado la gana siempre y haber podido desarrollar una carrera artística fuera de modas y con total independencia. Me cuesta condensar en una frase 35 años. Yo pretendo seguir siendo todo lo feliz que he sido hasta ahora con este cambio de vida.