El disco más vendido en 2018 fue 'The Greatest Showman'

La banda sonora de la película The Greatest Showman concluyó 2018 como el disco de mayor éxito mundial, de acuerdo con los datos de la web United World Chart, que contabiliza tanto las ventas como sus equivalentes en reproducciones digitales de las principales listas mundiales. Según su clasificación, entre el 13 de enero de 2018 y el 5 de enero de 2019 el citado álbum acumuló más de 5,4 millones de unidades en el mundo, que lo situaron por delante de Scorpion, del rapero canadiense Drake, con 4,2 millones, y Beerbongs & Bentleys, del también músico de hip hop Post Malone, con casi 4 millones.

El pasado año estuvo claramente marcado por el género urbano, ya que tras Divide de Ed Sheeran (3,9) se situaron otros tres discos de este género entre los puestos de honor: Astroworld, de Travis Scott, sexto con 2,4 millones; e Invasion of Privacy, de Cardi B, noveno con 2,2 millones. Además, cabe destacar otros discos de hip hop como Kamikaze de Eminem (undécimo, 2 millones), Stony, también de Post Malone (1,9 millones), Culture II, de Migos (decimocuarto, 1,8 millones) y la banda sonora de Black Panther, a cargo de Kendrick Lamar (decimoséptimo. Cabe destacar la irrupción a nivel internacional del fenómeno coreano, con Love Yourself? Tear, de BTS (Bangtan Boys) en séptimo lugar, gracias a sus 2,2 millones de unidades, y de Exo, con el relanzamiento de Don’t Mess Up My Tempo, que fue decimoquinto.