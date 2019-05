La discográfica leonesa que más pincha

El berciano Luis Calvo y su compañera Montse Elefant, llevan toda la vida rodeados de música y rodeándola de proyectos en los que el requisito es cierta elegancia, oportunidad y olfato para que, ahora que cumplen treinta años al frente de Elefant Records, sean la disquera indie más importante de España. Desde Madrid y con sede en Las Rozas, se sueñan discos. Tres décadas para haber sido referencia por ejemplo de la carrera de los también leoneses Los Flechazos de Álex Díez, o del mismo y actual Cooper, La Casa Azul, etc, pero siempre con una decidida vocación con vistas al futuro, sea futurista o en plan revisión. Por eso, la celebración de 30 años de vida les pilla en plena ebullición y casi multiplicando su trabajo, porque se les junta la intensa producción con la celebración o conmemoración.

El equilibrio de Elefant Records ha sido protagonizar los inicios cuando no se sabía nada, e intuir que, por ejemplo, Los Planetas iban a tener impronta, pero no olvidar las luces largas para convertirse en imán de bandas de fuera como Camera Obscura. Demostraban Calvo y los suyos lo que no se sabía: que una compañía independiente, surgida de los sueños de un joven de Bembibre que estudiaba en Oviedo, iban a dar para contratar bandas foráneas. Esa fue una muesca importante en los primeros noventa. La otra: demostrar que en el ya maltrecho mercado discográfico, olvidadas ya la macroventas, sí que se podía destacar o encabezar listas.

La prueba de que este cumpleaños empresarial nos le pilla ensimismados en lo hecho son los propios nombres con los que trabajan en la actualidad, como por ejemplo, Putochinomaricón, nombre de impacto de un artista inclasificable, junto a The Last Detail o Axolotes Mexicanos. «Ha sido además un gustazo mirar hacia atrás en estos cinco años con esa colección de reediciones que nos ha permitido renovar las sensaciones que teníamos al estrenar algunas de las canciones que a día de hoy forman parte del imaginario del sello, y afortunadamente, del de mucha gente», explican, en cuanto a la tanda de reediciones y celebraciones que, a modo de inventario, sirven para poner en valor nombres que fueron fundamentales. Tal es el caso de Family, Camera Obscura, Le Mans, Los Flechazos, Nosoträsh, Trembling Blue Stars, Spring, Heavenly, Carlos Berlanga, Vainica Doble, Niza, o los, por cierto, ponferradinos Juniper Moon.

«Queremos creer que las canciones de estos grupos son una demostración de una manera de entender el pop, del poder mágico e inabarcable de la música, y que nuestra forma de trabajar ha puesto en evidencia que, desde una plataforma y concepto independiente, se puede llegar a sitios inimaginables. Que hay que apostar por las bandas noveles, por los nuevos grupos que tienen nuevas cosas que decir. Que desde el trabajo y la confianza en la música que tienes entre tus manos, puedes ayudar a que la llama de la música independiente no se apague nunca. Esta ha sido nuestra vida durante cerca de 30 años, y esperamos que siga siéndolo durante muchos años más», afirman como prueba de que su ideología musical se mantiene intacta.