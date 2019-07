Dos leoneses, ‘gurús’ de la escena independiente

pacho rodríguez | madrid

Elefant Records, la disquera más mítica de la escena independiente española, respira Bierzo por todos los lados, aunque naciera como un sueño, y ahí sigue, en Madrid. Este año cumple 30 años. Luis Calvo es la cara más visible. Pero Montse Santalla, además, son pareja, comparte origen con él: Bembibre. Visto lo visto, componen un tándem indestructible, en lo profesional y en lo personal. Tres décadas en la brecha son motivo de admiración más que suficiente. Pero lo que habría que clasificar ya dentro de lo excepcional es que como discográfica alternativa pequeña (como ellos mismos dicen el trabajo general lo llevan entre tres personas) ha logrado posicionarse en el negocio, evolucionar pero mantener su estilo, abrirse hueco en multitud de propuestas, lanzar grupos que luego se han convertido en referentes.

Y luego, ya lo que no se puede explicar: mantienen intacta la ilusión por sorprenderse con grupos recién creados y depositan su confianza en que tendrán algo original que decir. En definitiva, creen en el futuro y huyen de frases resabiadas tan presentes siempre en los presuntos expertos en música. En su caso, la experiencia no ha anulado la inocencia por conocer lo nuevo. Las miles de horas de vuelo no han supuesto caer en el tedio. Al contrario, la llamada de Diario de León a Luis Calvo se convierte más en la ilusión por lo que vendrá que en sacar pecho por 30 años de éxitos desde su sede en Las Rozas. Por eso, la felicitación se convierte en la confirmación de que a Elefant Records le queda tanta cuerda para rato que no les hace falta ni celebrarlo. Prefieren hablar de las próximas aventuras en las que están embarcados. Y es al primero que se le oye, como un paso más, decir sobre la retirada de Cooper, uno de sus artistas franquicia: «Espero que descanse, se refresque, cambie de opinión y regrese». Esto es, ya está otra vez Calvo mirando más allá.

Es toda una autoridad en la materia musical independiente, pero para que se sepa mejor quién es, sus artistas pueden definirle. Como lanzador de bandas como Los Flechazos, Cooper, Juniper Moon, La Casa Azul, La Bien Querida, etc, referencias internacionales, y 30 años de profesión encima, de verdad.

—¿Le queda lugar para el factor sorpresa o que le convenza algo nuevo?

—No sólo me queda lugar, sino que estoy convencido. Hay grupos nuevos, jovencísimos, buenísimos. Aquí los seguimos, sean o no de Elefant.

—Admita ese síntoma de vejez de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y los grupos, también...

—Es que yo creo que ahora mismo se están haciendo cosas buenísimas o proyectando ideas que lo serán. Y si no, fíjate también en trabajos de grupos ya con nombre que siguen sacando discos buenísimos.

—¿Cómo va a celebrar estos 30 años

—No creo que hagamos nada en plan evento de celebración. Y tenemos muchas cosas en lanzamiento. Son años más conmemorativos y como cuando cumplimos 25, evidentemente, coinciden discos que salieron e hicieron época. Hay cosas por ahí de Linda Guilala, Single, Le Mans... También te puedo asegurar que lo nuevo de La Bien Querida, y mira que me gustan sus discos, va a ser lo mejor que haya hecho nunca. Creo que es el mejor disco de Ana (Fernández). Ella siempre hace cosas buenas. Y nosotros si algo tenemos es que somos fans de todo lo que sacamos.

—¿Cómo se titulará?

—Se va a llamar Brujería. Y lo produce Carlos René, aunque David Rodríguez, habitual productor, participa. Igual que J Planetas y otros.

—La Bien Querida, o por ejemplo el leonés Cooper, serían un ejemplo de que la propia evolución de Elefant va de la mano de sus artistas. ¿Esa relación cómplice es una de las claves del éxito y subsistencia de su compañía?

—Sí, puede que haya esa conexión. La Bien Querida es alguien importante no sólo en la escena independiente. Traspasa esta escena y nos coloca en toda la música de nuestro país. Como te digo, es una artista muy buena, y sin que sea de manera intencionada hay una evolución compartida. Nosotros mantenemos la idea de compañía independiente, cercana a los artistas, pero que de vez en cuando traspasa ese universo para llegar al general musical. Pero mantenemos esa filosofía indie, cercana, basada en el talento.

—Podría ser un buen resumen de 30 años...

—Es que es muy complicado. Son 500 discos, cientos de artistas... El corazón de la compañía somos tres personas. Montse Santalla, Jonás Pacheco y yo. Encontramos mucha motivación en los artistas que nos gustan. Lo bueno de todo es que con los años que llevamos tenemos más ilusión que antes.

—¿Y qué les pasa cuando un artista se va, como Cooper? ¿Cómo fue la noticia?

—Nos lo dijo en persona. Además de todo, somos amigos. Ya... Es una decisión que igual necesitaba tomar. Y Alejandro siempre ha sido especial para hacer las cosas. Y me dio mucha pena y espero que no sea verdad. Digo yo que en algún momento le vendrán las canciones... Él es muy importante para la música española, querido y valorado. Aunque a veces este trabajo es duro y requiere mucho trabajo y la respuesta no está a la altura. Espero que descanse, se refresque, cambie de opinión y vuelva.

—¿No tiene la tentación de pensar: hay que parar, meter menos caña...?

—No. Yo todavía tengo más de ganas de seguir. De meter más caña, lanzar más cosas, apostar por cosas nuevas. Estamos en un momento en el que podemos hacer muchas cosas que nos planteamos antes y no podíamos. Como no surgimos pensando en ganar dinero por eso nos mantenemos.

—¿Es de los que cree que hay que desmitificar los 80?

—No sólo no lo creo sino que pienso que fueron maravillosos. Ahora hay de todo. Y en aquellos años empezaron a surgir cosas de la nada. En mi caso son el referente de todo lo que hago yo después o participo en ello. El Maravillas, la radio, revistas, el FIB. Los 80 cambiaron mi vida. Elefant surgió en los 90 con una serie de grupos pero nace de Aviador Dro, Décima Víctima, Parálisis Permanente... Todo ese mundo fue lo que antes me motivó a hacer un fanzine, conciertos en Bembibre, y todo lo que viene después.