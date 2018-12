Dos películas españolas entran en la carrera por el Oscar

efe | washington

El documental español El silencio de los otros y el cortometraje Madre fueron elegidas ayer entre las precandidatas a los Oscar en las categorías de mejor documental y mejor cortometraje de acción, informó la Academia de Hollywood en un comunicado.

El silencio de los otros ha pasado este corte junto a otros catorce documentales, mientras que Madre lo ha hecho junto a otros nueve cortometrajes de distintos países. Madre, de Rodrigo Sorogoyen, cuenta en apenas diecinueve minutos —tiempo real— la angustia contrarreloj de Marta (Marta Nieto) que, a punto de salir de casa con su madre (Blanca Apilánez), recibe una llamada de su pequeño hijo, Iván (Álvaro Balas), que pasa unos días con su padre en una playa de Francia.

Rodado a lo largo de seis años, El silencio de los otros, de la española Almudena Carracedo y el estadounidense Robert Bahar, acompaña a los impulsores de la llamada «querella argentina», el primer intento en la Historia de procesar a los responsables de los crímenes del franquismo (1939-1975).

Esta es una causa que instruye desde Argentina la jueza María Servini, amparada en el principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad.

Será el 22 de enero cuando se den a conocer todas las nominaciones para los Oscar.

El premio, el público

Carracedo aseguró ayer que el premio no es un fin en sí mismo. «Queremos que la gente vea la película, que conozcan la historia y que se debata», ha dicho a Carracedo. El silencio de otros, coproducido por El Deseo (la productora de los hermanos Almodóvar), ha pasado un primer corte junto con otros catorce documentales. La lista definitiva de nominados se conocerá el 22 de enero. «Estar entre esos 15 ya es una alegría, es un reconocimiento a la lucha de mucha gente», ha precisado Carracedo. Ha sido un proceso largo, de siete años. «Cuando empezamos teníamos claro que queríamos hacer una película en clave presente, que buceara en el pasado para entender el momento actual y evitar que se repitieran errores en el futuro», ha apuntado.

Lo que no imaginaban es que, siete años después, iban a estar más de actualidad que nunca y no sólo porque el Gobierno socialista haya vuelto a poner sobre la mesa cuestiones de memoria histórica. «No podíamos imaginar que estos regímenes de hombres poderosos y todos estos partidos de extrema derecha iban a resurgir con esta fuerza; por un lado nos entristece que la película sea más relevante y necesaria, por otro estamos contentos y orgullosos de que exista», señala. Carracedo y Bahar no son nuevos en los premios y en las campañas de promoción. Su anterior documental, Made in L.A., tres historias de inmigración en Los Ángeles, recibió un Emmy. «Nuestra campaña se apoya en la película, en hacer proyecciones y tratar de que la vea el mayor número de personas posible, porque cuando la gente la ve, la conversación cambia», dice. «No es que se sorprendan, es que se quedan alucinados», añade. «Por un lado despierta un sentido de culpabilidad, por no saber nada de esto (los muertos en las cunetas, las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 que sigue vigente), y por otro una solidaridad muy fuerte». Y es que «universalizar» la búsqueda de justicia y el rescate de la memoria, tiene ecos en la historia de cada país donde se ve, desde Estados Unidos al Líbano.