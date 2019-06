Ed Sheeran convierte el Wanda Metropolitano de Madrid en un karaoke gigante con 55.000 fans

Ed Sheeran (Halifax, Reino Unido, 1991) ha montado en la noche de este martes 11 de junio un karaoke gigante con más de 55.000 participantes en el Wanda Metropolitano de Madrid, segundo concierto en España de su actual gira tras el del pasado viernes en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Parapetado tan solo detrás de su guitarra, el británico consigue sonar como una banda completa gracias a los sonidos que él mismo crea con su instrumento y que lanza y repite en forma de 'loops' como únicos arreglos de sus pegadizas canciones de pop para todos los públicos.

El artista más escuchado del mundo en Spotify en el 2017 -en el 2018 Drake recuperó su liderato- encadenó ante el enfervorecido público madrileño éxitos como Castle on the hill, Eraser, The A Team, Galway girl, Thinking out loud, Photograph, Sing o la coreadísima Shape of you -la canción más escuchada de la historia de Spotify-.

Ed Sheeran se fue a las 22:47 vestido con una camiseta de la selección española después de ondear la bandera de España y ser vitoreado por todo el estadio.