El actor leonés Jesús Vidal tocó la fibra a los espectadores de la gala de los Goya. Tras recibir el premio al Mejor Actor Revelación por su papel en la película Campeones, de Javier Fesser, Vidal aseguró: «Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad». Pero el momento más emotivo fue cuando se dirigió a sus padres: «A mí me gustaría tener un hijo como yo para tener padres como vosotros». La intervención del actor leonés se hizo viral en las redes sociales. Algunas de las ausencias más notables de la ceremonia, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han transmitido a través de Twitter su emoción por el discurso.

—Su discurso se ha hecho viral porque fue el más emotivo de la gala. ¿Se lo había preparado?

—Había pensado las ideas del discurso, las personas de quien me acordaba y alguna metáfora bonita. Lo demás lo hizo el corazón. La clave era resaltar el valor de la diversidad en el arte.

—¿Cuántas llamadas ha recibido y cuál es la que más ilusión le ha hecho?

—Las llamadas, wasap y mensajes han sido incontables. Me han hecho mucha ilusión las de mi familia, amigos y las de personas que me han apoyado en mi carrera.

—¿Cree que el Goya le va a dar más oportunidades de trabajo?

—El Goya es un premio inmenso. Creo que un reconocimiento tan grande te hace visible, pero en esta profesión hay que comenzar cada día desde cero y ser muy humilde.

—Sus padres tienen que sentirse muy orgullosos con el discurso que les ha dedicado, ¿no?

—Mi madre me ha apoyado en cada paso de mi carrera profesional. Ahora vive esta etapa como algo bonito y está muy contenta de que le reconozca su dedicación. Mi padre falleció hace dos años y estaba muy orgulloso de que yo hiciera una función con el Centro Dramático Nacional y LaZona. Él quería que yo actuara.

—¿Cuál es su proyecto más inmediato?

—Levantarme cada día y ser mejor actor y mejor persona y seguir disfrutando de la vida y de mi trabajo. Tengo en mente seguir con el teatro y con el cine. Me gustaría probar la forma de trabajo de una serie.

—Ahora se hacen mejores series que cine. ¿Está enganchado a alguna?

—Me gustan las series de terror. La maldición de Hill House me ha encantado. No obstante, el año anterior ha sido magnífico para el cine español, con trabajos de gran calidad y gran trasfondo social.

—¿En qué serie le gustaría participar?

—Me gustaría participar en una de terror, en un thriller o un drama. Probar nuevos registros.

—Estudió Filosofía e hizo un máster de Periodismo. ¿Cuándo descubrió que quería ser actor?

—Me matriculé en Filología Hispánica porque en León era la carrera más relacionada con la literatura y el teatro. Siempre he sido un apasionado del cine y las tablas. De pequeño me imaginaba actuando en un escenario. Hice muchas cosas como aficionado. Un encuentro al final de la carrera con la dramaturgia de Sarah Kane me hizo intensificar mi labor escénica hasta que, hace cinco años, decidí dedicarme de manera profesional.

—En la gala, en los agradecimientos, citó a Pepe Tabernero, el hombre que hace posibles las actividades culturales en la Universidad de León ¿Qué hizo por usted?

—Programó Sala de espera, mi primera obra profesional, en el Teatro de El Albéitar. Fue mi punto de arranque. La obra creció y llevé una parte a Madrid y empecé a formarme en teatro inclusivo; y de esa formación vino Cáscaras vacías.

—¿Dónde va a poner el Goya?

—En un sitio especial de la casa, porque siempre será importante; no tanto por el premio en sí como por el camino que nos ha llevado hasta él a todo el equipo de Campeones.

—Le han felicitado desde el presidente del Gobierno hasta el alcalde de León. ¿Cuál ha sido la felicitación que más le ha sorprendido?

—Me gusta que haya sido muy transversal, desde políticos al sector de la inclusión, pasando por influencers.

—¿Cómo lleva ser famoso?

—Para mí, el actor es conocido por su trabajo. No es fama como tal, sino una consecuencia del servicio público que implica la profesión.

—¿A qué actor o actriz admira?

—Me encanta Willem Dafoe, que interpreta personajes límite. De España me gustan mucho Eduardo Noriega y Antonio de la Torre. De actrices admiro a muchas, por ejemplo, a Elena Furiase.

—¿Es cierto que es forofo de la Real Sociedad y de los Boston Celtics de la NBA?

—Sí. Los deportes siempre han sido una inspiración en mi vida.

—¿Cuál es su mejor recuerdo de León?

—Sin duda, los ratos con la familia y los amigos por el León típico.