«En esta tierra tenemos músicos para ir donde sea»

Lugar: Nuevo Recreo Industrial

Hora: 20.00.

Entradas: 6 euros, 3 para socios.

Un Aller, Arias, Baillo y López es hablar de música en León en el más amplio sentido de la expresión. Los iniciados en el tema saben de sobra quiénes son y los que no los conocen, aunque no lo sepan, les han visto. Porque hay algo como si fuera estar entre los clásicos actuales que navegan con sus canciones por los grandes géneros y lo popular. Por Elvis Presley y el jazz. Por Frank Sinatra y las grandes canciones de los años 50. Por Wilson Piquett, Chet Baker... Sí, juegan fuerte. Pero también han estado y están en proyectos leoneses de pop y rocanrol. Ese estar en todo puede resumirse en un concierto como el de hoy en el Recreo Industrial, en su teatro, que de por sí mismo ya merece una visita. Pero hoy Doctor Bogarde Quartet, con Javi Arias a la cabeza y vigía de todo aunque no quiera, pondrán broche al 2018 con un repaso a todo lo que ha pasado este año: «Queremos que este concierto sea un resumen de lo que hemos tocado. Si podemos resumir tanto... Que también pase por Elvis Presley, Dean Martin, Sinatra, canciones navideñas de los años 40, temas standard...», relata Arias.

Porque lo bueno de casos como el de Javier Arias (León, 1970) es que embarcado en tantos proyectos es hoy en día cuando vive su mejor momento musical a base de tesón, preparación, y poner en práctica el ensayo y error como clave del esfuerzo. Él lleva la parte vocal pero también puede ser instrumentista. Da clases de canto y las recibe. Y luego, en las otras vidas que tiene, y que le da tiempo aunque no se sepa cómo, es asesor y formador fiscal, entrenador de porteras de balonmano en todas las categorías del Cleba... «Me gusta aprender de todo, descubrir cosas nuevas. Me gusta aprender temas y me lo paso bien aprendiéndolos, tocándolos cuando todavía no sé cómo son. Ese riesgo y esa adrenalina», dice, llevando de nuevo la conversación a la música.

Como una cita con Javier Arias es un racimo de ideas que no se acaba, también surge otro evento de su cosecha igual de interesante como es el que tendrá lugar el próximo 1 de enero en el pub Molly Malone’s. En él recreará (traje de cuero negro incluido) el 68 Comeback Special de Elvis Presley, una de sus debilidades y especialidades.

Acerca de esta versatilidad, Javier Arias muestra un lado colectivo y cooperativo que no sólo forman los mencionados anteriormente. Es más, existe un grupo de whatsapp que forman una treintena de músicos leoneses que tienen la manía de ayudarse en lugar de criticarse. Asunto que congratula a Arias y al resto de los participantes. Él, con todos estos mimbres, consigue labrarse una carrera musical con hitos musicales fuera de León a los que no les da tanto bombo, puesto que se descubre después su presencia, por ejemplo, en los jardines del Thyssen y otros inventos en los que ha participado. Para que surja esta magia colectiva, Javier Arias tiene una receta: «En León tenemos músicos para ir donde sea».