Esperando a Melendi

verónica viñas | león

Melendi vendrá a León dispuesto a resolver Mi cubo de Rubik. Se trata del nuevo álbum del artista asturiano, que hace solo unos meses publicaba su noveno trabajo discográfico, titulado Ahora. Falta medio año para que eso suceda. Melendi recalará en la Plaza de Toros el 29 de junio (con entradas a partir de 32 euros).

Hasta entonces y aunque aún no ha empezado 2019, ya hay decenas de artistas que tienen a León en su agenda. Es el caso de la banda Izal, que hará Autoterapia el 19 de julio en Ponferrada, pero pisará el 4 de enero Espacio Vías; no con su nueva gira, sino con Mikel Izal transformado en Dj. La idea es del Club Carta Blanca, que ya ha traído a pinchar a su local a Eva Amaral, Guille Milkyway (cantante de La Casa Azul), Florent (vocalista de Los Planetas) o Juanca (Supersubmarina).

Mikel Izal pinchará en Espacio Vías y en julio actuará en Ponferrada. EFE.

El 18 de enero el Auditorio recibe a Love of Lesbian con Espejos y espejismos, un espectáculo que no es una obra de teatro ni un musical, sino más bien un concierto teatralizado, basado en el repertorio más ensoñador del cancionero de esta banda. El grupo que lidera Santi Balmes llegará a la capital leonesa con un show para reflexionar sobre «¿La música como reflejo de nuestra realidad o la música como creadora de espejismos donde refugiarse? Una dualidad que muchas veces se confunde en una misma melodía y un mismo verso».

Una semana antes, el 12 de enero, el cantante valenciano Francisco pisará el mismo escenario. Será un concierto íntimo, en el que el artista repasará sus grandes éxitos. Un recorrido por 35 años de canciones como Latino, Adónde voy sin ti o temas clásicos como O sole mío, Granada y A mi manera.

El gran Jordi Savall, el intérprete más internacional en el ámbito de la música histórica, abrirá en el Auditorio el 17 de enero un nuevo ciclo programado por el Centro Nacional de Difusión Musical. En esta decimosexta edición habrá nueve conciertos. El maestro Savall ejecutará en solitario un programa dedicado a uno de sus compositores favoritos, Tobías Hume, pionero en el siglo XVII de la creación musical para lyra-viol, un tipo de viola de gamba que facilitaba la polifonía en el instrumento. El ciclo incluye hasta mayo las actuaciones de Artefactum, La Bellemont, Concerto 1700, Eduardo López Banzo, Nereydas, Cappela Neapolitana, Eloqventia y La Real Cámara.

Sin duda, 2019 será el año de las ‘bandas tributo’. El 24 de enero Green Covers ofrecerá un concierto en el que rendirá homenaje a Muse y Coldplay. El 25 de enero el Auditorio acogerá el concierto Symphonic Rock Beatles, un homenaje a la célebre banda de Liverpool. Un día después, en Espacio Vías, desembarca Iberia Sumergida, tributo a Héroes del Silencio. El 2 de febrero, otra vez en el Auditorio, Rafa Blas, ganador de la primera edición del concurso La Voz, llega con la gira Camilo. Algo de mí, en la que recorre los grandes éxitos del artista.

Jordi Savall. DL

El 8 de febrero, en el mismo escenario, está previsto el concierto Michael Legend, un tributo al rey del pop, el gran Michael Jackson. El 1 de febrero, en Espacio Vías, desembarca El último tributo, un homenaje a El Último de la Fila. El 16 de febrero History of rock repasará en el Auditorio los grandes éxitos de grupos como los Beatles, Rolling Stones, U2, Metallica o Dire Straits. El 1 de marzo el tributo será a la banda de Freddie Mercury, con el espectáculo Remember Queen. El 26 de abril, se cierra, por el momento, la ‘fiebre’ de tributos con Underskin, que tira del repertorio de U2.

Juancho Marqués, que acaba de publicar Si yo estuviera enamorado, aperitivo de su nuevo disco, recalará en Espacio Vías el 21 de febrero de la mano de Mahou. La Glenn Miller Orchestra, dirigida por Ray McVay, repasará los grandes temas del conocido compositor el 20 de febrero en el Auditorio, como el mítico Moonlight Serenade, y recuperará la magia de las orquestas de los años 40. La orquesta estará acompañada por las voces de Catherine Sykes y Mark Porter.

El «cantor y trovador», como le gusta definirse a Depedro, dará un recital el 30 de marzo en Espacio Vías con los temas de su último álbum, Todo va a salir bien. En este escenario también actuarán Miss Caffeina (25 de abril), Narco (8 de febrero), Elefantes (2 de marzo) y Noche Sabinera (17 y 18 de mayo).

Los nostálgicos tienen una cita el 27 de enero en el Auditorio con Mocedades; y 16 de marzo, con El Consorcio.

Los amantes de la ópera deberían recordar la fecha del 3 de marzo. Ese día la compañía Ópera 2001 pondrá en escena en el Auditorio Madama Butterfly, de Puccini. Antonio Orozco, que tiene pendiente un concierto en León desde 2016, hará doblete en el Auditorio, los días 20 y 21 de junio, con la segunda temporada de la gira Único. Como anuncia la promoción, «Único no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida». Las entradas, desde 40 euros las más baratas, ya están a la venta.

El 28 de septiembre el cantautor Ismael Serrano tiene una cita con sus fans en el Auditorio, donde recalará con la gira 20 años. Hoy es siempre (entradas a partir de 30 euros).

El calendario no está, ni mucho menos, cerrado.