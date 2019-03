Las esperanzas ‘cachadas’ por un test de embarazo

cristina fanjul | león

La Cachada no es una película y tampoco es un documental. La leonesa Marlén Viñayo ha conseguido capturar en un documento audiovisual sin precedentes el psicodrama de un grupo de mujeres salvadoreñas que utilizan el teatro para salvar la alambrada de una vida cercada por la violencia y la pobreza.

Este documental celebra hoy su estreno mundial en el festival South by Southwest, en Austin, y lo hace con el privilegio de ser la primera película salvadoreña en ser admitida dentro de la cartelera del evento y la única película centroamericana en la edición de 2019. Este festival ha adquirido fama mundial debido al alto nivel de su programación, que incluye películas de grandes cineastas como Steven Spielberg, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Michael Moore, Ridley Scott, Lars Von Trier, Werner Herzog, Jodie Foster o West Anderson, y por la poderosa convocatoria de su alfombra roja, por la que han desfilado celebridades como Jim Carrey, James Franco, Charlize Theron, Nicolas Cage, Diego Luna, Hugh Jackman, Selena Gómez, Ewan McGregor o parte del elenco de la serie Juego de Tronos, entre otros.

Marlén Viñayo llegó al Salvador en el año 2010 para participar en el proyecto solidario Cinde, un organismo de ayuda a la infancia cuya misión es promover una educación integral a niños y adolescentes de sectores sociales excluidos. Allí conoció a las que, tres años después, se convertirían en las protagonistas de una epopeya que se puede alzar con el premio del público del festival. En aquel año, las cinco actrices que protagonizan este documental eran solo las madres de unos niños atendidos en los Centros Infantiles de Desarrollo mientras se dedicaban a la venta ambulante en las calles de San Salvador. El azar quiso que participaran en un taller de autoestima dirigido por la actriz y directora de teatro Egly Larreynaga. Fue así que se conformó el grupo de teatro La Cachada y fue entonces que Marlén decidió que su historia merecía ser contada. Así que en 2013, la realizadora leonesa regresó a El Salvador y, tras un tiempo dedicada al mundo de la publicidad, decidió apostar por su documental.

Gira por España

Hace dos años, las protagonistas de esta historia viajaron a España para representar la obra Si vos no hubieras nacido, un texto teatral en el que dan respuesta a lo que supone ser mujer y pobre en el país hispanoamericano. La directora, Egly Larreinaga, destaca que la pieza surgió cuando una de las protagonistas se quedó embarazada: «Ella estaba muy confundida, sabía en carne propia lo que aquello significaba. Me pidió que la acompañara a un laboratorio donde le darían la respuesta definitiva del examen. Jamás olvidaré la escena. Llegamos al lugar, le temblaba el cuerpo. Me pidió que abriera el sobre y le leyera que decía. Cuando lo abrí se leía en letras grandes: positivo. Acostumbro a dar (en este caso) malas noticias rápidamente, yendo al grano, así que cuando se lo dije, soltó a llora y a llorar profundamente». De ese momento surgió la compañía.

Cinco protagonistas

El documental de Marlén Viñayo cuenta la historia de cinco mujeres —Magaly, Wendy, Magda, Ruth y Chileno— que se ganan la vida como lo han hecho la mayoría de las mujeres de sus familias por generaciones: vendiendo en las calles y mercados de San Salvador. La diferencia es que han tenido la valentía de contestar a las preguntas sobre el trauma de sus vidas y hacerlo delante del público. Se desnudaron para revelar una realidad que todos conocen pero que el silencio vuelve invisible. El documental tiene la versatilidad de mostrar los escenarios reales en los que desenvuelven su vida junto al escenario teatral en el que realizan los ensayos que más tarde recrearán en sus obras para La Cachada.

Producida por La jaula abierta, la película revela la realidad que viven las mujeres que se enfrentan al machismo estructural de sociedades patriarcales, la violencia de la maternidad, de la pobreza y la ignorancia. En un abordaje íntimo y observacional, propio del género cine directo, Marlén Viñayo registró con la cámara más de un año de ensayos, en los que las protagonistas, guiadas por su maestra y directora Egly Larreynaga, van creando su obra de teatro y se van descubriendo a sí mismas como víctimas y victimarias en un círculo de violencia que ha perseguido a sus familias durante generaciones. Dentro del equipo que gestó este film, destaca el productor y productor ejecutivo André Guttfreund, el único centroamericano que ha sido galardonado con un premio Oscar.

Marlén Viñayo es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y ostenta un máster en cine documental otorgado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (Escac). Desde hace 6 años reside en El Salvador, donde fundó su propia casa productora La Jaula Abierta, cuyo sello produjo Cachada. «Es una gran satisfacción poder estrenar mi primer largometraje en un festival de esta magnitud y es un honor para mí poder llevar las historias de estas extraordinarias y valientes mujeres salvadoreñas ante el público del SXSW», expresó la cineasta.