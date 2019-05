Facu Díaz y Maldonado se meten en política en León

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 20.30.

Entradas: 19.50 euros.

dl | león

Facundo ‘Facu’ Díaz (Uruguay, 1993) y Miguel Maldonado (Murcia, 1986) desembarcan en el Auditorio con No te metas en polítca. En este nuevo espectáculo, los dos cómicos repasarán tanto los acontecimientos más destacados del panorama político como el trato que reciben por parte de los medios de comunicación. Un catalán de origen uruguayo y un murciano llegan a la ciudad para no dejar títere con cabeza. No te metas en política es un show basado en el late night emitido en Youtube de la mano de esta pareja de cómicos. Después de dos temporadas completas con entradas agotadas en Madrid, Díaz y Maldonado traen a León su peculiar manera de entender la actualidad.

El humorista Facu Díaz triunfaba hace unas semanas en Twitter con su breve pero contundente reflexión sobre el ascenso del partido de ultraderecha Vox. Las elecciones, la situación en Venezuela, los independentistas catalanas, no hay tema que se les resista, a pesar que a Facu Díaz le ha costado ya pasar tres veces por los juzgados por sus bromas en Twitter y algunos de sus sketches. Pero también se lo tomó con humor y llegó a bromear con que la Audiencia Nacional es su segunda casa. A León llegan con todas las entradas vendidas.