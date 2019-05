Una feria para los deseos y alguna leyenda infantil

La Feria del Libro promete entretener a todos los leoneses que se acerquen hoy a la plaza de San Marcelo, gracias a una de las jornadas más completas y variadas de esta edición. El escritor Gustavo Martín Garzo presenta su obra más reciente, La rama que no existe (Destino), título tomado «de un poema de Luis Cernuda en el que habla del arte y del deseo», en palabras del propio autor, «queriendo hablar de esa escisión que siempre existe entre lo que llamamos el mundo real y el de los deseos, y hasta qué punto estos se vuelven irrealizables». La presentación, que tendrá lugar a las 19.00 horas, contará con la presencia del director de la feria y presidente de la Asociación de Libreros de León, Héctor Escobar. «En la novela se mezcla la reflexión sobre el mundo del arte con el mundo de lo amoroso, hasta el punto que, de alguna forma, son dos mundos semejantes», explica el escritor sobre su obra, «el mundo del arte es inconcebible sin el amor y, a la vez, el amor es una de las bellas artes».

A las 13.00 horas, el profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo, Javier García Rodríguez, presenta Mi vida es un poema (Ediciones SM). Un libro cuyo objetivo es «conseguir que los jóvenes piensen que la poesía es algo importante, cuyo lenguaje no es el habitual pero que puede también hablar de lo que les pasa», según el autor. García Rodríguez pretende «que el lector de poesía no sienta rechazo al pensar que es algo que no va con él, porque la poesía es vida, es multiforme y variada. A veces tiene humor, a veces es trágica».

A las seis y cuarto de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro-disco infantil ¡Y dale Timoteo con el tintineo! (Marciano Sonoro Ediciones), con Ana Martínez Ferrero. A las siete, los más pequeños podrán disfrutar con la actividad de animación infantil titulada Leyendas con Pedro Mato, a cargo de Mercedes G. Rojo y Eva del Riego.

La jornada contará con la presentación de Raja yoga: el manual completo de yoga y meditación (Ananda Ediciones), de Swami Kriyanand, un acto comentado por Indrani Cerdeira, que tendrá lugar a las 19.00 horas. Una hora después se presenta Soy Francisca, niña cuna, del politólogo y escritor asturiano afincado en El Bierzo Pedro J. Villanueva.