El festival de cine Muvi tiene este año sello leonés

dl | león

More than a barbershop, el cortometraje documental dirigido por el realizador leonés Fernando Otero, fotógrafo de este periódico, junto al asturiano Xandru Fernández, continúa proyectándose en festivales internacionales de cine. Después de su paso por Irlanda, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Italia, Croacia y Países Bajos, el filme ha sido seleccionado por el Festival Internacional de Música no Cinema (Muvi), en Portugal, que lo estrenará mañana jueves. El Muvi, que celebra este año su quinta edición, es un festival que apuesta por la música en la gran pantalla, tanto en documental, ficción, experimental o en videoclips. Las proyecciones tendrán lugar en el Fórum Municipal Romeu Correia de la ciudad lusa de Almada hasta el 3 de marzo, donde podrán verse 80 películas relacionadas con la música, además de conciertos y una exposición de fotografía.

More than a barbershop cuenta como la pasión por la música de dos peluqueros convirtió una barbería de barrio en un icono de la escena musical irlandesa.