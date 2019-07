La Fundación Cerezales se llena de ‘Mesuras’

dl | león

Una investigación sobre la mesura de las cosas conforma el próximo proyecto expositivo de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

La RAE aporta cuatro definiciones al verbo mesurar: infundir mesura, medir, pensar sobre algo analizándolo y contenerse o moderarse. Todas están implícitas en Mesuras, la nueva exposición de FCAYC, comisariada por el escritor e investigador independiente, Jorge Blasco Gallardo, cuya inauguración será el próximo domingo, 28 de julio, a las 12.00.

20 conjuntos expositivos formados por material documental que va desde obras de arte de un total de 15 artistas contemporáneos a otros documentos procedentes del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid o del Archivo Histórico Provincial de León, conforman esta muestra, resultado de dos años de investigación, que podrá visitarse hasta el 17 de noviembre en Cerezales del Condado. Desde nombres con una trayectoria dilatada como Llorenç Barber (Ayelo de Malferit, 1948), Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972), Jorge Ribalta (Barcelona, 1963) o Ana Amorim (São Paulo, 1956) a jóvenes artistas como Clara Montoya (Madrid, 1974) o Lúa Coderch (Perú, 1982), nos ayudarán a analizar qué hay detrás de ese territorio callado que pide y necesita su propia forma de ser medido por métodos poéticos (también políticos) y que las herramientas de medición comunes no alcanzan a detectar. El arte entra en juego en la mesura de lo intocable, de lo que se sabe y conoce pero se escapa de las manos. La exposición parte de un término que significa también pensar sobre algo analizándolo, un matiz de significado, prácticamente en desuso, que se trae a este montaje con toda la intención como uno de los ejercicios básicos de la práctica artística y de las prácticas que se mueven en sus cercanías. El proyecto tiene como referencia el libro El vértigo de las listas, de Umberto Eco en el que se habla de las listas poéticas y el porqué de su existencia: «Porque no se puede enumerar algo que escapa a nuestro control y denominación». Las obras y artefactos que se han elegido para esta muestra son mesuras, siempre cercanas al verbo mesurar y con esas listas poéticas como referencia, pues ellas son las que miden lo que no se puede medir.

Entre los artistas e instituciones que participan en la exposición figuran Rosell Meseguer, Ana Amorim, Lara Almarcegui, Alberto Baraya, Clara Montoya, Llorenç Barber, Lluís Hortalà, Enrique Carbó, Jorge Ribalta, Nicu Ilfoveanu, Javier Ayarza, Pep Vidal, Lúa Coderch, Asunción Molinos Gordo, Claudio Zulian, Documentación iconográfica del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Inventarios de pleitos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Marqués de la Ensenada, Verificación de las especies, calidades y productos de Vegas del Condado. Archivo Histórico Provincial de León, Selección de documentos catastrales. Archivo Histórico Provincial de León, Materiales diversos en torno a la mesura del sonido de Luis Martínez Campo.

La exposición puede visitarse hasta el 17 de noviembre. Hasta el 15 de septiembre el horario, de martes a domingo, es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Del 17 de septiembre al 17 de noviembre: de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.