La galería Ángel Cantero reúne a más de 50 artistas

marcelino cuevas | león

La galería leonesa Ángel Cantero despide el año con una colectiva en la que rescata lo mejor de baúl de los recuerdos. Imágenes que han sido señeras a lo largo del tiempo en su galería. Lo explica el propio galerista: «En realidad no se trata de mostrar novedades ni a nuevos artistas, sino que he montado una exposición con obras del fondo de la galería y que iré cambiando a lo largo de los días, o sea, que no se trata esta vez de una colectiva convencional, con un número fijado de artistas y de obras, sino una exposición cambiante a lo largo del mes para dar visibilidad a más de cincuenta creadores con obras en el fondo de la galería, de entre la centena de artistas que he promocionado desde que abrí en mayo de 2013». Una interesante felicitación navideña para los amantes del arte.