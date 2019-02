El garaje-punk de The Morlocks llega a León

Lugar: Gran Café. Calle Cervantes, 9.

Hora: 22.00.

Entradas: 12 euros.

dl | león

La gira Bring On The Mesmeric Condition 2019 de la banda The Morlocks llega hoy al escenario del Gran Café de León, en un concierto que trae el mejor garaje-punk sesenteros. El concierto tendrá lugar a partir de las 22.00 horas. The Morlocks se han ganado los galones durante años en el panorama musical internacional. Formados en San Diego en 1984, se convirtieron en uno de los pilares básicos de la escena de la costa oeste, siendo en la actualidad una de las grandes bandas del denominado garage-punk sesentero compartiendo ese trono con grupos como Fuzztones, Lyres, Chesterfield Kings o Cynics

Desde su disco debut Emerge (1985) hasta su nuevo disco Bring On The Mesmeric Condition (2018), publicado hace unos meses, se han sucedido las rupturas, los cambios en la formación, las mudanzas de ciudad en ciudad, pero The Morlocks no han dejado de crecer y de fortalecerse con el paso de los años.

En 1999, la revista Spin Magazine publicaba la muerte de su energético y carismático líder, Leighton Koizumi, que también forma parte de los más que recomendables Gravedigger. No hace falta decir que Leighton (lejos de estar muerto) continúa liderando la banda, puesto que ocupa desde los tiempos de Emerge su disco de debut.

The Morlocks han estado desde entonces actuando y publicando discos, viendo como algunas de sus canciones han sido requeridas para películas, programas de televisión o videojuegos. Actualmente la banda se encuentra instalada en Düsseldorf (Alemania), donde Leighton ha reclutado a lo mejor de la escena garage-punk europea.