García-Alix vuelve a ser referente en Arco

pacho rodríguez | madrid

Hoy Arco abre sus puertas con visita incluida de los reyes de España pero ya desde ayer se pudo empezar a observar la fuerza de una feria de arte que pretende reverdecer laureles de éxito que casi pertenecen más a décadas pasadas. Pero entre las características de la cita madrileña se mantienen las que la han hecho célebre: provocación y grandes nombres, y luego lo que es un encuentro en torno al negocio que mueve, y que, en cambio, según los expertos sí vive buenos tiempos en cuanto a la conveniencia de invertir en obra de artistas.

Entre los grandes nombres, una vez más, el leonés Alberto García-Alix vuelve a ser una de las buenas noticias, y mantiene su presencia en la galería Juana de Aizpuru, con la que mantiene un tándem indestructible que hace que los habituales de la feria artística madrileña acudan a ver de qué se trata esta vez la propuesta del polifacético creador. Nunca máis, Fantasía española, Vestida por mi mano y Kuki Keller, un espectro en París, son en este caso los títulos de cuatro fotografías de 47 por 47, en gelatinobromuro de plata.

Arco abrió ayer sus puertas para profesionales de la comunicación, y hoy ya ofrecerá todo su potente ritmo de relaciones en torno a esta importante cita cultural, que este año cuenta con Perú como país invitado, después de que este apartado fuera cancelado en la edición anterior. En líneas generales, los expertos destacaron sobre este Arco 2019 la apuesta por ofrecer panorámicas lo más completas posibles de la trayectoria de artistas seleccionados. Con todo, Arco vuelve a ser el gran contenedor en el que esta semana tendrán cabida múltiples expresiones culturales y artísticas con cabida en los dos pabellones de Ifema en los que se desarrolla.

Y ya en el apartado de lo epatante, una vez más Santiago Sierra lleva la voz cantante. Si el año pasado «triunfó», es decir, escandalizó, con sus series de fotografías sobre presos políticos, esta vez presenta un ninot con la figura del rey Felipe VI. El comprador, además de pagar un total de 200.000 euros por la obra, se compromete a destruirlo completamente antes de la fecha determinada. No está previsto hoy que los reyes de España pasen por la zona. No lo estaba antes y no parece que vayan a cambiar de itinerario.