El Gobierno ordena obras de emergencia en San Marcos

El Consejo de Ministros declaró ayer la emergencia de las obras en la iglesia de San Marcos, que cerró hace un mes por humades, y a las que ha destinado 8.000 euros. El motivo de la actuación es el desprendimiento de parte del revestimiento de la bóveda. Las obras tienen un plazo de ejecución de un mes. La actuación consiste en eliminar todo el revestimiento (enfoscado) que queda en la bóveda del atrio, informa el Gobierno a través de un comunicado.

La magna restauración del hostal, que cerró sus puertas el 15 de diciembre del año pasado, no incluía la iglesia. La restauración integral de la fachada plateresca de San Marcos de León, culminada este año, no alcanzó dos partes de la misma, precisamente sus extremos: la torre y el frente de la iglesia. Si esos tramos, sobre todo el correspondiente al templo, hubiesen entrado en el proyecto de Turespaña, encargada de la rehabilitación —la más intensa y profunda de la historia del monumento—, quizá no habría que lamentar los problemas de humedades que han obligado a cerrar la iglesia, la única dependencia hasta ahora abierta del edificio, ya que el resto está cerrado por obras: la parte moderna del parador nacional se demolió para dar paso a un futuro y vanguardista equipamiento.

«El problema está en el pórtico, situado bajo una terraza, en la techumbre de esa parte se ha filtrado el agua y, por razones de seguridad, se ha procedido a cerrar la iglesia de modo temporal », explicó el rector del templo, José Luis Díez Puente, quien además añadió que se han registrado «unos derrumbes de argamasa, aunque no importantes». Díez dio aviso a Turespaña, entidad que ya ha enviado a sus técnicos para inspeccionar esa parte, valorar los daños y proceder a su reparación.

«No se ha tenido otra opción que cerrar ya que actualmente ese es único acceso a la iglesia; el otro, desde el claustro, no es practicable debido a unas obras», dijo el párroco en referencia a ese proyecto de gran envergadura que inicialmente tenía que concluir en 2020.