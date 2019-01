Una gran biblioteca de arte en la montaña

«Su gran ilusión era verla terminada». Lo recuerda Carlos Calvo, administrador personal del pintor, escultor, grabador y escritor Eduardo Arroyo (1937-2018), y lo dice respecto a un proyecto que, como tantos otros, sobrevolaba la mente de un artista tan genial en lo creativo como hiperactivo e íntimamente preocupado por todo lo referido a la tierra de sus mayores. Un valle, Laciana, y un pueblo, Robles, a los que quiso tanto que no sólo dejó bien clara su voluntad de ser enterrado allí sino que, durante sus últimas décadas de vida, fueron objeto de un sinfín de interesantes ideas, en su mayor parte aparcadas por falta de entendimiento con los poderes locales.

Pero una, al menos, se hará realidad, y se concreta en esa «gran ilusión» de la que habla Calvo. Se trata de la biblioteca personal de Arroyo, que integra libros de —y sobre— arte, tanto en torno a su obra como a la de otros, también todos los que escribió él, y una pléyade de volúmenes que el también escultor y grabador, bibliófilo y coleccionista empedernido, fue reuniendo a la largo de su vida. «No paró de comprar libros y de atesorarlos. A falta de un recuento exhaustivo, calculamos que podría haber más de 40.000 libros, esto es, una de las bibliotecas relacionadas con el arte más importantes del país», explicó el administrador.

Eduardo Arroyo en la entrevista que concedió al Diario de León en Robles de Laciana en el mes de julio. JESÚS F. SALVADORES

Los libros, actualmente, se encuentran repartidos entre sus domicilios de Madrid y París, ciudad en la que residió entre 1958 y la década de los setenta. Aunque en un principio el proyecto contemplaba otro tipo de recinto, finalmente el espacio elegido y proyectado ha sido un edificio anexo a la casa de Robles en la que Eduardo Arroyo pasaba largas temporadas, sobre todo veraniegas.

Las obras de elevación y acondicionamiento del inmueble podrían estar finalizadas en un mes. Pero, ¿será un lugar abierto al uso público o solo familiar? Carlos Calvo, que diseñara la casa montañesa de Arroyo y otros espacios vinculados a su vida y obra, refiere que el artista, en principio, lo había concebido como un recinto privado, «aunque dejaba abierta la puerta a que se englobara dentro de una fundación o institución pública de Castilla y León», en referencia al futuro y a la gestión —a largo plazo— de la casa de Arroyo, algo que tendrán que dilucidar sus herederos.

Su última obra, rematada en Robles. J. GUILLÉN

En su testamento, el pintor y pensador deja muy claro que la biblioteca tenía que estar enclavada en Robles, pero además asentaba «otras cosas», añade Calvo, que de momento no pueden darse a conocer. Su administrador y amigo íntimo («él me llamaba ‘mi hermano pequeño’», rememora) lamenta, eso sí, que ahoraa ciertas personalidades y políticos que lamentan su muerte —acaecida el pasado 14 de octubre—, o se interesan por su legado, «no le hicieron ningún caso en vida», y recordó numerosos casos relacionados con proyectos culturales «sumamente interesantes para la zona» ideados e iniciados por Arroyo que, al final, por falta de entendimiento con los poderes locales y políticos, no salieron adelante.

Entre esos proyectos, el recoleto festival de música clásica que reunía cada verano en Robles a un público de lo más selecto y que dejó de celebrarse después de 17 años. «Eduardo Arroyo también había previsto crear un ‘teatro abierto’ en el pueblo, y para eso había contactado ya con el Teatro Real para que pudieran realizar aquí algunos ensayos».

Eduardo Arroyo contemplado el paisaje de Laciana. JESÚS F. SALVADORES

La sociedad que creó el artista, de la que Calvo es administrador, compró propiedades y parcelas —que aún mantienen— para crear un gran centro donde se enseñara la cultura propia del valle, como la indumentaria tradicional, los deportes o la gastronomía, asimismo malogrado. También pretendía ceder 200 obras suyas para una sala de exposiciones permanente en el pueblo. «Hablamos de proyectos muy importantes, valorados en unos doce millones de euros», comenta Calvo, quien se detiene a resaltar el que tenía que ver con la cocina lacianiega: «Su idea era que aquí viniesen los cocineros más grandes del mundo». En 2006 consideró que sus ideas no eran comprendidas, «que la cultura no interesaba», y decidió echar el freno.

Documentos en el estudio de Eduardo Arroyo. JESÚS F. SALVADORES

Arroyo en su casa de Robles de Laciana. JESÚS F. SALVADORES