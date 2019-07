La Guerra Civil se disputará la Concha de Oro

oskar belategui | madrid

El Festival de San Sebastián, que celebrará su 67 edición del 20 al 28 de septiembre, se ha hecho para su sección oficial con dos de los títulos más esperados del año. Ambos revisitan la Guerra Civil desde diferentes perspectivas. Desde 2004, cuando Mar adento le brindó el Oscar de habla no inglesa, Alejandro Amenábar no rodaba en castellano. Mientras dure la guerra reconstruye los últimos meses de la vida de Miguel de Unamuno (Karra Elejalde), desde que decide apoyar la rebelión militar de Franco a su célebre enfrentamiento con Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Los directores de Loreak y Handia ruedan por primera vez en castellano con La trinchera infinita. Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga firman el drama de un ‘topo’ de la Guerra Civil que se recluyó en su casa en 1936 y no salió a la luz hasta 1969, cuando la dictadura franquista promulgó un decreto por el que prescribían todos los delitos cometidos antes del fin de la contienda. Antonio de la Torre encarna al protagonista, un concejal de izquierdas de un pueblo de la sierra de Huelva que se oculta pensando que será cuestión de días y acaba 33 años muerto en vida. Como viene siendo habitual en los últimos años, la sede madrileña de la Academia de Cine ha acogido la presentación del cine español presente en el Zinemaldia. En total, quince títulos repartidos por las diferentes secciones, aunque los que más darán que hablar serán Mientras dure la guerra, que llegará a los cines el 27 de septiembre, en pleno festival, y La trinchera infinita, que se estrenará el 31 de octubre.

«No es una película de revancha», defendía ayer Amenábar, que compite por primera vez en San Sebastián. «Pretende que un espectador de izquierdas y uno de derechas pueda identificarse con lo que estamos contando, porque en definitiva para mí es una película sobre España». El director ve una conexión con la situación en Cataluña y la integración territorial: «Estamos en un conflicto que se repite».

El trío de directores de La trinchera infinita dejó el listón muy alto con los diez Goyas de Handia, un hito del cine vasco. «Nos atraía la idea de contar la historia desde el punto de vista del protagonista, que está presente en casi todos los planos de la película», afirman Arregi y Goenaga, que estuvieron en el set mientras Garaño iba montando en San Francisco la película a la vez que se rodaba. «Este es un relato sobre el miedo en un sentido alegórico, metafórico. Un tema muy vigente: miedo a dar el paso, a separarte, a salir del armario, a dejar tu trabajo». La tercera cinta española que competirá por la Concha de Oro será La hija de un ladrón, ópera prima de la joven directora barcelonesa Belén Funes.